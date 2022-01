Top 14. Plusieurs cas de COVID au MHR, la rencontre face à Toulouse fortement menacée ?

Après avoir touché le RCT et l'USAP, le Covid s'attaque désormais au MHR. En effet, le club a annoncé aujourd'hui que plusieurs cas positifs ont été détectés.

Décidément, l'année 2022 ne commence pas très bien pour les clubs du Top 14. Après avoir détecté quelques cas positifs dans son effectif en début de semaine, le MHR a annoncé ce jeudi que d'autres nouveaux joueurs sont touchés. Un constat qui pose problème, à seulement trois jours du match face au Stade Toulousain. Si l'on ne connaît pas le nombre exact de joueurs touchés, toujours est-il qu'il serait à priori suffisant pour menacer le déroulement du match de dimanche soir. Une mauvaise nouvelle qui accompagne celle concernant le RCT, qui ne jouera pas son match face à La Rochelle, à cause là encore d'un trop grand nombre cas de COVID.

Top 14. Bernard Lemaître annonce que Toulon ne jouera pas face à La Rochelle !En conséquence de cela, tous les joueurs, ainsi que l'ensemble du staff, à priori négatifs ce jeudi, seront une nouvelle fois testés cette après-midi. Et c'est lorsque les résultats seront connus qu'une décision sera prise pour la tenue, ou non, de ce match entre le troisième et le deuxième du championnat. En cas de report, les deux équipes auront chacune deux matchs de retard.

