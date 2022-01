Top 14. Bernard Lemaître annonce que Toulon ne jouera pas face à La Rochelle !

Le président du RCT, Bernard Lemaître, a annoncé ce mercredi au journal l'Équipe que son club ne disputera pas la rencontre face au Stade Rochelais.

On s'en doutait au vu du nombre de cas positifs dans l'effectif varois. Ce mercredi, le président du RCT, Bernard Lemaître, a officialisé que son équipe ne recevrait pas La Rochelle. Une annonce forte, qu'il a livré au cours d'une interview au journal l'Équipe : "Nous ne jouerons pas face à La Rochelle". Catégorique, Lemaître assure que le RCT ne possède pas assez de joueurs dans son effectif pour disputer cette rencontre en toute sécurité : "Nous n'avons que quatre joueurs aptes en première ligne (...) Si jamais on me dit "débrouillez-vous, faites jouer les juniors", je dirais non ! J'en accepte les conséquences mais on ne fera pas n'importe quoi".

RUGBY. Top 14. De nouveaux cas de COVID à Toulon, le match face à La Rochelle menacéUn choix fort, mais justifié au vu des conditions mises en place par la LNR fin décembre. Pour rappel, un club peut jouer s'il dispose de 23 joueurs pros aptes, dont 6 en première ligne, ce qui n'est pas le cas du RCT. Bernard Lemaître refuse donc le match face au Stade Rochelais, même si ce dernier est parfaitement conscience de ce que cela implique : "On ne peut pas nous demander de jouer, je sais que la Ligue voudrait absolument que l'on joue motivée par l'absence de dates disponibles dans le calendrier, par Canal+, etc. Mais je ne vais pas faire jouer en première ligne des juniors face à des internationaux de la Rochelle. Je le refuse, je n'engage pas ma responsabilité là-dedans". Si cette option se concrétise, le RCT aura trois matchs à rattraper (Bordeaux, Montpellier et La Rochelle). Pour l'heure, la LNR n'a pas statué sur un possible report ou non de la rencontre.

Top 14. La somme colossale investie par Bernard Lemaître depuis son arrivée au RCT