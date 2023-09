TOP 14. Pendant l'euphorie de la Coupe du Monde, Clermont doit faire face à un gros problème

Pendant que tous les regards sont tournés vers le XV de France et la Coupe du Monde, certains clubs de Top 14 doivent gérer quelques soucis. À commencer par Clermont.

Depuis maintenant presque deux semaines, tous les regards sont tournés vers la Coupe du Monde 2023, ainsi que sur le XV de France. Un début de compétition globalement réussi pour les Bleus, et ce même si ces derniers ont déçu lors de leur deuxième match face à l'Uruguay. Néanmoins, les hommes de Galthié auront vite l'occasion de se racheter, ce jeudi face à la Namibie. Mais voilà, si le Mondial nous passionne tous (et à raison), n'oublions pas que les clubs de Top 14 sont toujours en train de travailler, afin de préparer au mieux la reprise, mais aussi la saison prochaine.

C'est notamment le cas de Clermont, actuellement 6ème du championnat après 3 journées, qui doit gérer de nombreux dossiers chauds. En effet, le club de l'ASM fait face à une impressionnante vague de joueurs en fin de contrat : 19 ! D'autant que, comme l'annonce le Midi Olympique, certains font partie des cadres de cette équipe en reconstruction.

À commencer par le nouveau capitaine Irae Simone, qui a un contrat allant jusqu'en 2024. Même constat pour son compère du centre George Moala, arrivé en 2018 du côté de l'Auvergne. Des dossiers que les dirigeants de Clermont devront vite régler, s'ils ne veulent pas casser la dynamique mise en place avec l'arrivée d'Urios.

D'autant que, comme vous vous en doutez, les deux joueurs ne sont pas les seuls concernés par ce problème de fin de contrat : Slimani, Jedrasiak, Bézy, Raka ou encore Newsome vivent potentiellement eux aussi leur dernière année sous le maillot de l'ASM. Un souci d'effectif qui pourrait avoir un impact sur le recrutement de la saison prochaine, mais aussi sur le choix de certains jeunes joueurs à fort potentiel...

La saison dernière, Clermont n'avait rien pu faire pour conserver certains jeunes joueurs très prometteurs. Les deux exemples les plus marquants restent le centre Tani Vili, ainsi que le pilier Sipili Falatea. Tous deux partis à Bordeaux, ils ont su trouver leur place du côté de l'UBB, même si ce départ a bien plus réussi au désormais pilier droit du XV de France.

Un scénario que ne veulent surtout pas revivre les dirigeants de l'ASM. De ce fait, il semblerait que la priorité soit de prolonger certains jeunes joueurs à fort potentiel, eux aussi en fin de contrat. Parmi eux, l'on retrouve Daniel Bibi Biziwu (22 ans),Giorgi Beria (23 ans), ou encore Killian Tixeront (21 ans). D'autant plus que, toujours selon le Midi Olympique, ces derniers auraient déjà été approchés par plusieurs clubs de Top 14. Autrement dit, cela urge côté Clermont !

