Top 14. Pélissié out, Lopez blessé, l'ASM doit s'adapter face au CAB

Clermont a confirmé que son talonneur Adrien Pélissié ne rejouera pas de la saison. L'ancien joueur de l'UBB doit se faire opérer.

Top 14 - Clermont. Coup dur pour Yohan Beheregaray, out pour les 6 prochains moisDécidément, l'ASM n'est pas verni avec ses talonneurs. Déjà privé de Yohan Beheregaray pendant de longs mois, Clermont va terminer la saison sans Adrien Pélissié. Dans un communiqué, la formation auvergnate annonce que l'ancien joueur de l'UBB souffre d'une hernie discale avérée au niveau des vertèbres cervicales incompatible à la pratique du rugby. Elle a été révélée par les examens passés dans le cadre du suivi longitudinal des joueurs de première ligne. Pélissié va donc passer par la case opération et ne pourra jouer pendant les trois prochains mois, mais sera apte pour le prochain exercice. Un coup dur pour l'ASM en vue des phases finales.



Clermont occupe actuellement la quatrième place du Top 14, mais ne dispose que d'Etienne Fourcade pour les matchs à venir. Heureusement, Beheregaray devrait faire son retour au mois de mai, mais il sera en manque de temps de jeu. Aussi, l'ASM va faire appel à talonneurs des Espoirs Quentin Beaudaux (2000) et Benjamin Boudou (2002). Ce dernier sera d'ailleurs remplaçant dès ce samedi face à Brive en championnat en match en retard de la 21e journée. Notez qu'en l'absence de Camille Lopez (épaule) et Tim Nanai Williams (cheville), c'est le demi de mêlée Sébastien Bézy qui sera titulaire à l'ouverture face au CAB avec Parra à ses côtés. Ce sera une première pour Bézy à ce poste sous les couleurs de Clermont.