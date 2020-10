Top 14 - Clermont. Coup dur pour Yohan Beheregaray, out pour les 6 prochains mois

Le talonneur clermontois, Yohan Beheregaray, s'est blessé face à la Section Paloise en Top 14. Son indisponibilité est estimée à environ 6 mois.

Co-leader du Top 14 avec le Stade Toulousain et La Rochelle, Clermont a perdu Yohan Beheregaray pour les six prochains mois. Le talonneur clermontois s'est blessé face à la Section Paloise ce week-end dans le cadre de la 6e journée de championnat. Il avait été remplacé par Pelissié après 27 minutes de jeu suite à une mêlée. Les examens ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Cette blessure va l'obliger à subir une opération chirurgicale réparatrice. Si l'ASM pourra compter sur Pelissié et Fourcade, bientôt de retour après avoir été testé positif à la Covid-19 mais asymptomatique depuis, elle pourrait recruter un joker médical au poste de numéro 2. Depuis le début de la saison Beheregaray avait participé à quatre rencontres pour une titularisation.