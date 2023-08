TOP 14. Peceli Yato de retour face à Perpignan grâce à de la ''magie'' ?

C'est une figure désormais emblématique de l'ASM Clermont, le Fidjien Peceli Yato sera de retour face à Perpignan ce week-end en Top 14, après un passage mystérieux aux Fidji.

Une blessure au genou

Lors des deux dernières saisons, le troisième ligne de Clermont n'a joué que 14 matchs, lui qui était habitué à dépasser les 20 rencontres par an. Une intervention chirurgicale réparatrice du ligament croisé postérieur d'un genou avait été réalisée l'année dernière, et depuis, le Fidjien avait mal lors de chaque match et entraînement.

Ce dernier était même obligé de strapper vigoureusement sa jambe, afin de stabiliser son genou au mieux. Néanmoins, ses douleurs étaient devenues un vrai calvaire dans la vie du Fidjien, qui n'était finalement pas en pleine possession de ses moyens.

Un passage miraculeux aux Fidji

Néanmoins, nous apprenons, par le biais de La Montagne, que Peceli Yato s'est rendu cet été dans son pays natal des Fidji pour les vacances, mais pas que. En effet, le joueur de 30 ans en a profité pour passer une visite à son oncle, qui n'est autre que son médecin personnel.

Le Clermontois raconte : "Grâce à mon docteur personnel qui n'est autre que mon oncle, je ne ressens plus trop de douleurs. Il m'a fait un massage fidjien pendant les vacances. J'ai passé une semaine avec lui. Mon oncle, dans mon village, s'occupe de toutes les blessures, même les fractures. C'est un peu magique mais il faut y croire."

À en faire pâlir les plus grands spécialistes du genou, il semblerait désormais que Yato n'ait plus besoin de son strap lors des matchs, et que les douleurs aient disparues, comme par magie... Ce fameux "massage fidjien" serait-il assez efficace pour que notre ami clermontois soit disponible toute la saison ? L'avenir nous le dira.

Ce dernier devrait tout de même être titulaire face à Perpignan ce week-end, après une vingtaine de minutes joués contre Oyonnax : "J'ai enlevé les straps et je suis content de pouvoir revenir fort comme cela. Je veux voir maintenant en match si j'en ai toujours besoin. Mais mentalement en tout cas, il n'y a plus aucun mal."

