Top 14. Pau. Jordan Joseph interdit de match face au Racing 92

Le numéro huit de la Section Paloise, prêté par le Racing 92 ne pourra pas affronter ses ex-coéquipiers (et futurs ?) ce week-end. C'est Yannick Nyanga, le directeur sportif du Racing qui l'a confirmé.

Ce samedi, le Racing 92 reçoit Pau. L'occasion pour les hommes de Laurent Travers de poursuivre leur marche en avant, après le succès acquis à Toulouse, et la victoire bonifiée contre Brive. Un affrontement entre Franciliens et Béarnais spécial pour le troisième ligne centre de la Section Paloise, Jordan Joseph. Prêté par le Racing, le joueur de 21 ans avait l'occasion de retrouver ses anciens et sûrement futurs partenaires. Mais il n'en sera finalement rien. En effet, dans une interview pour la République des Pyrénées, Yannick Nyanga, directeur du sportif du Racing a indiqué : ''On n'a pas l'habitude de donner le bâton pour se faire battre. Jordan a des qualités incroyables. Il doit être une super plus-value pour le Racing, pas une arme contre nous.''

Top 14. Jordan Joseph devrait rester à Pau la saison prochaine

Il faut dire que le passage de Joseph dans la cité béarnaise est pour le moment une franche réussite. Sous les couleurs paloises, le numéro 8 a disputé 9 rencontres toutes compétitions confondues (7 comme titulaire) et déjà inscrit 3 essais. ''Quand on compte le nombre de matchs joués avec nous (28 de Top 14 en 4 saisons) et ceux qu'il a déjà disputés avec la Section Paloise (8 de Top 14 depuis fin octobre), c'est un projet réussi'', poursuit Nyanga. Jordan Joseph pourrait voir son prêt prolongé et continuer à jouer pour Pau jusqu'en 2023. Il n'aura donc pas l'occasion de se mettre une nouvelle fois en valeur, ce samedi à la Paris La Défense Arena.