Top 14. Pau donne tout, mais ‘‘ça ne suffit pas’’ : Toulouse est-il redevenu le grand méchant loup ?

Avec le retour d’un Antoine Dupont flamboyant, le Stade Toulousain semble être reparti sur des bases extrêmement solides en Top 14.

La Section Paloise n’aura pas démérité, mais ils étaient trop forts. Ce samedi 19 octobre, le Stade Toulousain s'est imposé sur la pelouse du Hameau (14-22), pour la 7ᵉ journée de Top 14. Désormais loin de ses deux défaites consécutives concédées au début de l’automne, les Rouge et Noir sont de retour aux affaires.

Dans un match qui s’est envolé à ses débuts, le jeu s’est petit à petit refermé, laissant aux Toulousains une grande avance. Preuve en est, aucun point n’a été inscrit par l’une des deux formations entre la 34ᵉ et la 64ᵉ minute de jeu.

Sur cette rencontre, la Section Paloise s’est appliquée à tenir son match, mais n’a jamais été en mesure d’avoir le score en sa faveur. L’intensité toulousaine de début de match, avec un essai de Jack Willis à la 4ᵉ minute, aura mis les Toulousains dans un fauteuil tout le match.

Après la rencontre, l'entraîneur palois Sébastien Piqueronies s’est d’ailleurs confronté à une forme d’impuissance sur cette rencontre. “Le match a été dur, trop dur. Ce qui me déçoit, c'est qu’on y met beaucoup d’énergie. Paradoxalement, je suis hyper fier du comportement des joueurs de la Section. Mais aussi, hyper fier d’avoir un stade plein derrière nous, une communion entre joueurs et public, une force béarnaise terrible. Mais tout ça, ça ne suffit pas contre ce Toulouse-là”, constate-t-il en conférence de presse.

Côté Toulousains, Laurent Thuéry a confié qu’il y avait “une maîtrise”, leur permettant de garder le match sous contrôle. Preuve en est, le Stade toulousain n’a jamais eu moins de 7 points d’écart avec son adversaire du jour.

Par ailleurs, niveau statistique, le Stade Toulousain a dominé de long en large. Avec plus de mètres parcourus, plus de courses réalisées ballon en main et plus de défenseurs battus que leur adversaire du jour, le constat est sans appel. Parmi ces chiffres, la différence d’offload réalisés montre la capacité des Toulousains à se sortir de beaucoup de situations, 19 passes après-contact pour les Haut-Garonnais contre 3 pour les Béarnais.

Au pire, Toulouse devrait quitter le week-end à la deuxième place du classement de Top 14. Une position qu’apprécie largement Alexandre Roumat : “On essaie d’être le plus haut possible, pour gagner un maximum de confiance. En plus, on sait que des périodes de doublons arrivent. À chaque fois qu’on a su être dans les premières places, en gérant bien ces moments, ça nous a mis dans de bonnes dispositions pour la suite.”

