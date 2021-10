Top 14. Patrice Collazo et le RCT, itinéraire d'un rendez-vous manqué

L'histoire aurait pu être parfaite, elle n'aura été (presque) que déception. Collazo à Toulon, c'est terminé ; voici l'itinéraire de retrouvailles manquées.

L'histoire se termine donc en eau de boudin. Un peu comme cela fut déjà le cas du côté de La Rochelle en 2018 et finalement à l'image de la tournure qu'elle semblait avoir définitivement prise ces derniers temps. Depuis le début de la saison, le bouillon toulonnais n'était en en effet plus vraiment à l'eau de rose. Mais en même temps, l'a-t-il déjà été depuis l'arrivée de Patrice Collazo à l'orée de la saison 2018/2019 ? Et par extension depuis plus longtemps, dans un club où rien n'est pareil ?

