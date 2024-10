Top 14. ''Pas question de partir au Japon pour gagner des millions'', l'avenir de ce talent rochelais pas encore fixé

Attaché au Stade Rochelais, Matthias Haddad envisage-t-il un départ ? Le jeune troisième ligne fait le point sur son avenir en fin de contrat et les défis qu’il souhaite relever.

Alors qu’il arrive en fin de contrat avec le Stade Rochelais, Matthias Haddad se confie sur ses envies et ses incertitudes via le Midi Olympique. À 23 ans, le jeune troisième ligne a la tête sur les épaules, et une envie toujours aussi brûlante de prouver ce qu’il vaut. Mais où se dessine son avenir ?

Nous n’en avons pas trop parlé encore.

Pour le moment, Haddad se sent bien dans le club maritime : « Moi, je me sens bien ici. Après, au niveau du timing, c’était un peu compliqué pour moi de parler de mon avenir, ici ou ailleurs, parce que j’avais surtout envie de jouer et de prendre du plaisir sur le terrain. »

Il n'a pas l'intention de se précipiter donc, et encore moins de faire de l'argent une priorité. « Pas question, par exemple, de partir au Japon pour gagner des millions (rires). Ce que je veux, c’est relever de beaux défis rugbystiques. »

La Rochelle lui a offert un environnement sain et des objectifs ambitieux. Depuis plusieurs saisons, Haddad tente de faire son trou dans un effectif compétitif, à l’image d’un club capable de briller sur les scènes nationale et européenne. Le troisième ligne s’épanouit au sein du groupe, avec lequel il partage une excellente entente : « Je m’entends très bien avec le staff. »

Les matchs les uns après les autres

Toutefois, le joueur n’exclut pas l’idée de tenter une nouvelle aventure ailleurs. « Après, il y a aussi ce côté où je pourrais avoir envie de voir ailleurs. Nous n’en avons pas trop parlé encore. » La décision n’est pas encore prise, et Haddad se concentre avant tout sur le présent, et sur les matchs à venir.

Avec un physique affûté et une bonne préparation, Matthias Haddad semble prêt à relever de nouveaux défis, quel que soit le maillot qu’il portera. Ses fans rochelais espèrent sans doute le voir prolonger l’aventure, mais l’avenir du jeune talent reste ouvert.

Affaire à suivre dans les prochains mois. Haddad, quant à lui, reste focalisé sur l’essentiel : « Pour l’instant, je suis vraiment concentré sur le rugby et sur le fait de jouer et d’enchaîner les matchs. Je verrai ensuite ce qu’il se passera. »

Nul doute que son profil est surveillé de près par les autres cadors du championnat. Pour rappel, le Stade Toulousain a déjà débauché le pilier tricolore Georges-Henri Colombe. TRANSFERT. TOP 14. Le Stade Toulousain ''chipe'' Georges-Henri Colombe au Stade Rochelais !