Top 14. Pas de Kinghorn, ni Ramos mais 10 Tricolores dans la compo de Toulouse face à Toulon

Pas de Ramos, pas de Kinghorn, mais un Stade Toulousain ambitieux : voici la compo choisie pour défier Toulon à Marseille. Une équipe entre jeunesse, puissance et expérience, prête à relever le défi.

Ce samedi 10 mai, le Stade Toulousain se déplace à Marseille pour un choc capital face à Toulon dans le cadre de la 23e journée de Top 14. Une semaine après la déception en Champions Cup, les hommes d’Ugo Mola se présentent avec une équipe solide, rajeunie à certains postes, mais clairement bâtie pour répondre au défi physique annoncé face au RCT. 124kg : Le XV de France va-t-il encore jouer de la règle de la naturalisation avec ce ''menhir'' du MHR ?Le contexte, on le connaît : pas une revanche, mais un gros test de caractère, comme l’a confié Gabin Villière côté toulonnais.

Ntamack titulaire, Costes au centre

Le XV de départ toulousain est emmené par Anthony Jelonch, capitaine et numéro 8, entouré d’une troisième ligne dynamique avec Cros et Castro-Ferreira. À l’ouverture, Romain Ntamack est titulaire, épaulé par Saito à la mêlée.

Paul Costes enchaîne au centre aux côtés de Chocobares, tandis que Capuozzo, Lebel et Remue composent un triangle arrière rapide et joueur.

En seconde ligne, le jeune Vergé et associé à Flament. Devant, Merkler, Ainu’u et le talonneur Cramont composeront la première ligne.

De la jeunesse sur le banc, des cadres au repos

Sur le banc, plusieurs jeunes comme T. Ntamack et Lacombre pourraient avoir leur mot à dire. À noter les absences confirmées de plusieurs cadres majeurs : Ramos (mollet), Kinghorn (genou), Arnold sans oublier Mauvaka, Dupont et Laulala, forfaits pour la fin de saison.

Neti, Mallia ou Willis ont été ménagés cette semaine. On retrouve ainsi Barassi, Baille ou encore Roumat et Meafou sur le banc. Preuve que le Stade n’a pas l’intention de galvauder ce rendez-vous, même dans un Vélodrome chauffé à blanc.

Le Top 14 comme objectif majeur

Pour Toulouse, ce match est bien plus qu’un simple déplacement. Comme l’a rappelé Paul Costes, le Top 14 est désormais l’objectif n°1 après la chute européenne. Le Top 14 comme exutoire ? Ce que Costes et Toulouse veulent prouver contre ToulonLe message est clair : le Stade est venu pour batailler, et pourquoi pas, frapper fort. À cette période de la saison, chaque point vaut cher, et l’heure n’est plus aux calculs. À Toulon, on veut relancer la machine. À Toulouse, on veut prouver qu’elle tourne encore.