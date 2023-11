TOP 14. Paris / Toulouse à l'affiche, enfin un Classico digne de ce nom ?

Dans le Top 14, le choc des deux "stades" les plus titrés a été renommé le Classico au fil des affrontements. Cette année, aura-t-on droit à un match digne de ce nom ?

Le retour du vrai Classico ?

Une décennie en arrière, le Classico entre le Stade Toulousain et le Stade Français était une des plus belles affiches de l'année. Au fil des saisons, les résultats sportifs des Parisiens, et le passage à vide des Toulousains ont fait baisser les attentes autour de ce match.

L'année dernière, le Stade Français avait dominé les débats, bien que Toulouse ait soulevé le Bouclier de Brennus à la fin de l'année.

Sinon, depuis 2016, les rouge et noir ont tout de même réussi à remporter huit matchs, contre seulement quatre pour les soldats roses.

Néanmoins, cette fois-ci, les coéquipiers de Rory Kockott sont à égalité de points (23) avec les Toulousains. Bien que ces derniers soient sixièmes du Top 14, une victoire dans la capitale leur permettrait d'intégrer le haut du classement, et peut-être même le podium. Pour le Stade Français, une victoire bonifiée serait synonyme de première place, si le Racing 92 et Pau échouent, eux qui se déplacent à Clermont et Toulon.

Toulouse va-t-il jouer le jeu ?

Si les débats lors des rencontres entre les deux équipes se sont équilibrées ces dernières saisons, c'est en partie en raison du calendrier européen qui tombe plutôt mal. Il ne reste que cette journée de Top 14, avant d'entamer la campagne européenne pour les clubs qualifiés.

Ainsi, Ugo Mola pourrait donc faire tourner son effectif à Paris, avant la réception de Cardiff. Les Toulousains avaient lourdement échoué face au Leinster en demi-finale l'année dernière, et vont évidemment jouer cette nouvelle édition de la Champions Cup avec beaucoup d'envie.

L'année dernière, Toulouse s'était déplacé sans ses cadres et internationaux. Il manquait donc à l'appel Dupont, Ramos, Cros, Ntamack (remplaçant), Jelonch, Baille et Marchand.

Ces derniers sont dans la poule de Bath, des Harlequins, de l'Ulster, de Cardiff et du Racing 92. Pour le Stade Français, la Champions Cup ne devrait pas être une priorité cette saison, et les hommes de Karim Ghezal auront à cœur de remporter le match face à Toulouse. En plus de cela, les Parisiens restent sur deux revers consécutifs, dont une défaite à Jean-Bouin contre le voisin francilien.

À quel type de match s'attendre ?

Bien souvent, les Classicos sont des matchs ouverts, où l'aspect tactique laisse place au spectacle et au jeu. L'année dernière, le Stade Français avait réussi à remporter le match, en étant discipliné et réaliste face aux perches. Joris Segonds avait inscrit 14 points sur les 19 de son équipe, dont trois pénalités en deuxième mi-temps pour porter le score à 19-10.

Cette fois, le match devrait être plus ouvert, car cette saison, si Paris marque beaucoup de points, comme face au LOU (32-36), ils en concèdent aussi beaucoup. Le week-end dernier, les Parisiens ont perdu 30 à 6 sur la pelouse de Pau.

Toulouse est aussi une équipe joueuse cette année, mais brouillonne. Face à Perpignan, les Toulousains ont inscrit 43 points, mais en ont concédé 34 ! Le match devrait donc être engagé, avec de beaux espaces à négocier.

