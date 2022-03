Top 14. Coup dur ! Paris devra se passer de son meilleur joueur pendant plusieurs semaines

Waisea Nayacalevu, sûrement l'un des meilleurs joueurs du championnat, s'est blessé au genou et devrait manquer un mois de compétition. Un terrible coup dur pour le Stade Français.

Homme clé du Stade Français et sûrement l'un des meilleurs centres au monde à l'heure actuelle, Waisea sera éloigné des terrains durant au moins un mois. C'est ce qu'a relayé Rugbyrama ce mardi. Touché face à Bordeaux à la 74ème minute après un plaquage de Ben Lam, le joueur parisien avait serré les dents et finalement terminé la rencontre. C'est un énorme coup dur pour le club de la capitale puisque son facteur X, manquera la triple confrontation face au Racing 92, et notamment ce quart de finale (aller-retour) de Champions Cup.

Top 14. Stade Français. Waisea est-il le plus grand centre de l'histoire du club ?

Pour rappel, cette saison, Waisea Nayacalevu a inscrit 8 essais en 19 rencontres de Top 14. Il a encore été flamboyant et a été impliqué sur les réalisations parisiennes face à Bordeaux-Bègles, ce week-end. À tel point que les mots nous manque pour décrire les performances du Fidjien, peut-être le meilleur joueur de Top 14 cette saison. L'an prochain, à bientôt 32 ans, il rejoindra Toulon.

Top 14. Toulon. Waisea met fin aux rumeurs et honorera son contrat avec Toulon