TOP 14. Ntamack de retour en 10, Jelonch en 2ème ligne : la compo probable de Toulouse contre l’USAP

Remis de son pépin au mollet, Romain Ntamack devrait être titulaire à l’ouverture ce week-end. Une très bonne nouvelle pour Toulouse, privé d’une quinzaine de joueurs.

En cette période internationale qui nous permet également de couper, ça fait un petit moment qu’on ne vous a pas parlé de Toulouse, non ?

Sans occulter trop le XV de France en cette semaine de réception de l’Argentine, impossible néanmoins de ne pas évoquer le retour du Top 14 ce week-end. Samedi après-midi, le Stade Toulousain recevra d’ailleurs l’USAP pour le compte de la 10ème journée. Et devra évidemment faire sans de très nombreux joueurs, pour le premier doublon officiel de la saison.

Pêle-mêle, on compte évidemment 15 internationaux répartis entre la France bien sûr, mais aussi l’Italie (Capuozzo), l’Écosse (Kinghorn), l’Argentine (Mallia) et le Japon (Saito). Même si Jelonch, Lebel et Barassi devraient revenir au club mercredi soir.

En clair, Toulouse n’a plus aucun joueur professionnel capable de jouer 10. D’où le fait que le retour à l’entraînement de Romain Ntamack jeudi dernier soit une bénédiction. L’ouvreur international de 25 ans, remis de son pépin au mollet, devrait être titulaire a la conduite du jeu.

L’autre chantier sera (une nouvelle fois) la 2ème ligne, puisque Flament et Meafou sont en sélection et Arnold et Brennan blessés. Même si l’on sait que Joel Merkler voire Anthony Jelonch peuvent y dépanner, les options privilégiées devraient donc être Clément Vergé, auteur d’une belle partie à Bayonne, et le jeune argentin Efrain Elias (20 ans), apparu pour la première fois en Top 14 à Jean-Dauger et qui pourrait à nouveau être sur le banc. À noter que Léo Labarthe est revenu de Soyaux-Angoulême cette semaine, où il est prêté, assure ActuRugby).

Ailleurs, après un peu de repos, les cadres Ahki et Willis devraient être alignés, tout comme Mathis Castro-Ferreira, qui a des fourmis dans les jambes après sa blessure en match de préparation.

Enfin, très peu utilisé depuis le début de la saison, Nelson Épée devrait avoir sa chance sur une aile. Pour un potentiel duel face à Jefferson Lee-Joseph, avec qui il fut champion olympique cet été ?