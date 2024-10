TOP 14. ''C'est un placard'' : comment Anthony Jelonch impressionne-t-il ses coéquipiers ?

De retour de blessure depuis 2 semaines, Anthony Jelonch impressionne toujours autant de par sa débauche d’énergie. Il devrait être titulaire à Castres.

Avec son enthousiasme et sa positivité naturelle, il a fait son retour sur les terrains de Top 14 il y a une dizaine de jours maintenant.

Pour une reprise progressive, face à Montpellier puis Bordeaux, même si Anthony Jelonch aurait lui aimé fouler les terrains depuis la première semaine de septembre : "Ça fait deux trois mois que je suis vraiment bien, expliquait-il à L’Equipe récemment. On voulait attendre ce coup-ci, plus que la première fois (où il avait rejoué moins de sept mois après la blessure). Mais j'avais repris le terrain depuis un mois. Maintenant, il me tarde d'enchaîner."

Sera-t-il aligné d’entrée face au CO, samedi soir ? C’est en tout cas un déplacement qu’il connaît bien pour avoir passé 7 ans dans le Tarn, sur une pelouse minée où son agressivité naturelle ne serait pas de trop pour Toulouse, dans un derby.

A ce titre, pour La Depeche, son élégant compère de la 3ème ligne Alexandre Roumat complétait : "(pour qualifier Anthony Jelonch) j’ai envie d’utiliser le mot placard, pour son agressivité défensive. C’est un gros défenseur qui met énormément d’intensité dans toutes ces phases physiques."

Et pour cause, celui qui est associé à son paternel dans la production de bois de chauffage est dur comme un rondin. Encore renforcé du haut du corps et remis sur pieds après 8 mois sur la touche, il est désormais prêt à retrouver du rythme afin de regagner sa place à Toulouse, comme en Bleu.

Après quelques prises de balles intéressantes contre le MHR et une entrée marquée par une course défensive de 50 mètres pour se coucher sur un ballon qui traînait face à l’UBB, "Antho" attend désormais de pouvoir sortir le sécateur.

On le disait, pour remettre de l’ordre dans les rucks en l’absence de Jack Willis et résister au défi physique qu’imposeront sans doute les Castrais aux Stadistes ce week-end, il pourrait bien être le joueur idoine de l’effectif haut-garonnais en ce moment.

Mais ça, Ugo Mola le sait mieux que nous. C’est bien pour cela que le "placard" devrait être titulaire pour son retour à Pierre-Fabre.