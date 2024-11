TRANSFERT. TOP 14. Un international du Stade Toulousain dans le viseur de Bordeaux et Bayonne ?

Rapide, malin et brillant : Naoto Saito suscite les convoitises de Bayonne et Bordeaux. Mais le Stade Toulousain veut garder son demi de mêlée japonais.

Le talentueux demi de mêlée japonais du Stade Toulousain, Naoto Saito, est au centre de toutes les attentions. Alors qu'il n'a signé qu'une saison avec les champions de France, il suscite l’intérêt de clubs ambitieux comme l’Aviron Bayonnais et l’Union Bordeaux-Bègles, selon les informations de La Dépêche.

Deux formations qui souhaitent renforcer leur charnière avec un joueur vif, technique et doté d’une excellente lecture du jeu. Arrivé durant l'absence d’Antoine Dupont, Saito a su se faire une place à Toulouse en l'espace de quelques matchs.

Ses performances depuis le début de la saison, mais face à son coéquipier français avec le Japon, ont confirmé tout son potentiel. Rapide et malin, il apporte une réelle alternative dans la rotation stadiste, séduisant ses coéquipiers et le staff par son professionnalisme.

Bayonne rêve de la perle rare

Bayonne, en quête d’une montée en puissance, verrait en Saito une pièce maîtresse pour dynamiser son effectif. Mais l’Aviron n’est pas seul sur le coup : Bordeaux, habitué à jouer les premiers rôles, se serait également positionné. La concurrence est rude pour attirer un joueur d’une telle qualité.

TRANSFERT. L’UBB en quête d’un numéro 9 : 2 internationaux sudistes ciblésFace à cet intérêt grandissant, le Stade Toulousain n’a pas l’intention de se laisser faire. Selon plusieurs sources, le club aurait déjà entamé des discussions pour prolonger le contrat de l’international nippon. Saito est considéré comme un élément important pour préparer l’avenir.

Vers une prolongation ?

Au-delà de ses qualités sur le terrain, Saito s’est parfaitement intégré au collectif stadiste. Discret mais charismatique, il est unanimement apprécié dans le vestiaire. Cette alchimie pourrait peser dans la balance au moment de faire son choix. À Toulouse, l’ambiance familiale et le projet à long terme pourraient être décisifs.

Si Bayonne et Bordeaux rêvent de l’enrôler, Saito semble néanmoins pencher vers une prolongation avec le Stade Toulousain. Le club rouge et noir, conscient de son potentiel, pourrait lui offrir des garanties sportives et financières suffisantes pour le convaincre de rester.