Top 14. Nouvelle ère en vue ? Le Stade Français muscle son organigramme en toute discrétion

Paris change de braquet : Kobus Potgieter monte en grade, et le staff de Perpignan s’exporte à Jean-Bouin. Nouvelle ère en vue au Stade Français.

Le Stade Français ne fait pas que lutter pour le maintien : en coulisses aussi, ça bouge sérieusement. Selon L'Équipe, Kobus Potgieter, actuel directeur du centre de formation, devrait devenir le nouveau directeur sportif du club parisien.

Une promotion interne qui marque un tournant dans l’organigramme du club. Lequel va également confier le secteur de la défense à son ancien demi de mêlée, Rory Kockott. Tandis que Paul Gustard va rester au plus près des joueurs.

Potgieter promu, un choix de continuité

Arrivé en 2019 pour structurer la formation parisienne, Potgieter connaît parfaitement les rouages du club. Son profil, technique et discret, tranche avec d’autres figures plus exposées. Mais son expertise est reconnue en interne, et le Sud-Africain jouit d’un vrai crédit auprès de la direction.

Ce choix s’inscrit dans une volonté de stabilisation pour un Stade Français qui cherche à trouver une dynamique sur la durée, mais qui peine à conserver sa constance dans les résultats d'une année à l'autre. Et comme souvent dans ces cas-là, le chantier dépasse le terrain. Mais il ne sera pas tout seul.

Un renfort physique venu de Perpignan

Scott Crean, préparateur physique néo-zélandais de l’USAP, rejoindra également Paris à l’issue de la saison. Il prendra la tête de la performance au Stade Français, un poste stratégique en Top 14, surtout dans un club qui entend s'inviter aux phases finales et jouer le titre.

Il y retrouvera Perry Freshwater, lui aussi en partance de Perpignan pour s'occuper de la mêlée des soldats roses. Une vraie volonté d’élever les standards de performance, alors que le club parisien s’accroche à sa place en Top 14, avec seulement une longueur d'avance sur l'USAP, 13e.

Paris muscle donc son encadrement, dans tous les sens du terme. Et vu le niveau d’exigence du Top 14 actuel, ce n’est pas un luxe.