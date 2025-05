TOP 14. TRANSFERT. 1m90, 94 kilos : La Rochelle fonce sur cet ailier JIFF explosif venu de Pro D2

Repéré en Pro D2, Semi Lagivala (1m90, 94 kg) va rejoindre le Top 14. Le Stade Rochelais aurait devancé Montpellier pour s’attacher ce profil explosif et bientôt JIFF.

Il mesure 1m90 pour 94 kilos, il est explosif sur les appuis et surtout, il est JIFF à partir de la saison prochaine. À seulement 22 ans, Semi Lagivala s’apprête à faire un bond dans sa jeune carrière en rejoignant… le Stade Rochelais.

Une bataille de haut de tableau

Formé au centre de formation de Mont-de-Marsan où il est arrivé en 2022, le Fidjien est sous contrat jusqu’en 2026 avec les Landais. Mais ces dernières semaines, La Rochelle et Montpellier se sont livrés une lutte serrée pour s’attacher ses services.

Finalement, selon le Midi Olympique, les Maritimes auraient raflé la mise, trouvant un accord avec le joueur et le Stade Montois.

Un deal pas si simple à ficeler si on en croit nos confrères du Midol. Car Lagivala, en plus d’être encore engagé contractuellement, nécessite une indemnité de formation estimée à 225 000 euros, à laquelle s’ajoute une compensation pour sa dernière année de contrat. Au total, la facture tournerait autour des 500 000 euros.

Le salary cap en embuscade

Et c’est là que l’affaire se complique. "Tout euro payé supérieur au montant des indemnités de formation, rentre dans le calcul du salary cap pour le club concerné", note le journal spécialisé. Avec des masses salariales dèjà très élevées, par question de jouer avec le feu pour La Rochelle comme Montpellier. L'épisode toulousain avec Jaminet a servi de leçon.

Malgré ces obstacles, les dirigeants rochelais auraient trouvé une solution conforme pour accueillir Lagivala sur au moins deux saisons. Un renfort qui pourrait bien peser dans les rotations rochelaises, tant le garçon semble prometteur.

Un profil qui colle à l’ADN rochelais

Capable d’évoluer à l’aile comme au centre, Lagivala allie puissance et vitesse, avec un vrai sens du duel et une capacité à casser les lignes. Le genre de profil athlétique et travailleur que Ronan O’Gara pourrait faire grandir dans son système. Après avoir joué 11 matchs de Pro D2, tous comme titulaire, l'an passé, il a participé à 17 rencontre (13 titularisations) cette saison.

Semi est un joueur performant capable d'enchainer les phases de jeu à haute intensité. Un profil complet étant capable de franchir, plaquer fort et gratter les ballons au sol. C’est un jeune joueur à très fort potentiel tant en attaque qu'en défense. (Source : stademontoisrugby.fr)

Un pari sur l’avenir, oui, mais un pari sacrément solide.