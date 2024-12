RUGBY. Top 14. Et si le RCT confiait les clés de son attaque à Melvyn Jaminet ?

Sans demi d'ouverture fixe depuis le début de saison, le Rugby Club Toulonnais nous prépare peut-être une surprise pour la fin du mois de janvier et le retour d'un certain Jaminet.

À l’image du cas du Stade Rochelais avec Hastoy, Reus et West, Toulon est sensiblement dans la même impasse avec ses ouvreurs. Enzo Hervé, Dan Biggar, Paolo Garbisi : aucun de ces trois noms ne s’est réellement imposé depuis le début de saison dans l’esprit de Pierre Mignoni.

Pourtant, il va bien falloir installer un gonze dans le rôle du chef d’orchestre sur la Rade, et ce, avant les phases finales. Histoire de prendre un peu d’expérience collective et d’obtenir une animation offensive bien huilée. Mais comment en est-on arrivé là et surtout, quelles solutions s’offrent au staff varois ?

Paolo Garbisi, le patron annoncé

Arrivé de Montpellier en cours de saison dernière, l’italien a plutôt bien terminé l’année avec le RCT. Tout laissait penser qu’il aurait le numéro 10 dans le dos pour l’exercice 2024/2025. À court de forme depuis septembre, le demi d’ouverture transalpin ne pèse plus autant sur les défenses et a perdu sa précision au pied. Laissant la porte entrouverte pour ses concurrents

Enzo Hervé, l’outsider

Longtemps boudé par Mignoni, l’ancien briviste est pourtant l’ouvreur du RCT avec le plus de temps de jeu en Top 14 depuis le début de saison (410’ contre 364 pour Garbisi). De plus, il est en réussite face aux perches avec 60 points marqués contre seulement 18 pour l’Italien. En confiance, Hervé attaque mieux la ligne d’avantage et conduit plutôt bien le camion toulonnais depuis le début de saison.

Mais curieusement, Mignoni a choisi de le placer sur le banc pour les deux matchs de poule de Champions Cup, ne lui offrant que 14 petites minutes de temps de jeu. Faut-il y voir un signe pour les prochaines semaines en championnat ?

Biggar, retour inattendu

S’il y a bien un joueur que l’on attendait plus, c’est Dan Biggar. Le Gallois, complètement dépassé depuis deux saisons, enchaine les contre-performances et les blessures. Très décevant depuis son arrivée, il a pourtant bien rebondi ces dernières semaines.

Titulaire pour le déplacement aux Stormers, il a livré une excellente partie et s’est montré précieux dans le jeu d’occupation, asphyxiant les Sud-Africains. Il a été l’un des acteurs de la victoire marquante des Varois (24-14). Finalement sorti sur commotion, est-ce que l’ouvreur de 35 ans aura la capacité de revenir et surtout, d’enchainer les matchs à haut niveau ?

Jaminet, la surprise du chef

Celle-là, personne ne l’a vu venir ! Selon nos informations, Melvyn Jaminet s’entraine au poste d’ouvreur depuis le début de saison et pourrait bien être LA solution au problème de Mignoni. Ce serait un sacré pari sachant que l’arrière international n’a jamais débuté un match à ce poste en pro. Mais avec un retour prévu en janvier et un Marius Domon performant en 15, cette option est tentante. À voir si cela ne restera qu’une expérimentation ou si elle deviendra une nouvelle carte dans le jeu du staff. En attendant, il faudra bien trouver un titulaire à l’ouverture, au moins jusqu’à fin janvier.