TOP 14. Méconnaissable, le Racing 92 est-il déjà programmé pour l’Access Match ?

Le Racing 92 en crise : 13ᵉ du Top 14, une défense aux abois et des défaites inquiétantes. L’Access Match se rapproche et le calendrier ne fait aucun cadeau.

Habitué à jouer les phases finales depuis le passage au Top 14, le Racing 92 se trouve dans une position très inconfortable. A l'orée de la 17e journée, les Franciliens occupent la 13e place du classement, synonyme d'Access Match si les choses en restaient là. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit une formation telle que le Racing, avec ces moyens, ces ambitions et ces talents, dans une telle situation. Cela rappelle l'exercice 2016/2017 du Stade Toulousain terminé à la 12e place.

Un Racing 92 en panne de résultats… et de solutions

A l'époque, le plus titré des clubs français avait manqué les phases finales pour la première fois depuis 41 ans. Si rien ne change chez les Ciel et Blanc, le scénario pourrait bien être identique. Voire pire. Même en gagnant toutes les rencontres jusqu'à la fin de la saison, ils ne feront d'ailleurs pas mieux que Toulouse à l'époque : 15 victoires en 26 journées.

Il ne reste que neuf matchs au Racing pour le relever la tête. Et les prestations réalisées jusqu'ici ne rassurent en rien ses supporters. Avec seulement cinq succès au compteur, Fickou et ses coéquipiers font à peine mieux que Vannes. Des Bretons qui les ont justement battus la semaine passée. Et affichent bien plus d'envie sur le pré que les Franciliens.

Un calendrier infernal qui n’arrange rien

La lutte sera féroce entre ces deux clubs jusqu'à la 26e journée pour éviter la sentence de la 14e place. Et tout pourrait se jouer à la maison. Or, le Racing est l'une des pires équipes à domicile : 3 victoires. Pas de quoi pavoiser. Surtout quand on regarde le calendrier. Ce samedi, c'est à la Rochelle que les hommes de Collazo se rendent. Et objectivement, personne ne voit les visiteurs l'emporter à Deflandre. Eux qui restent sur sept matchs sans victoire, dont six revers. Bien sûr, aucun match n'est écrit à l'avance. Un succès face aux Maritimes serait le bienvenu. Et pourrait servir de déclic.

Surtout, il validerait le départ de Lancaster et l'arrivée du pompier de service, Patrice Collazo. Un revers ne serait pas vraiment une surprise. Mais il placerait les Racingmen dans une position encore plus délicate. Surtout avant un match qui a déjà des allures de finale pour le maintien face aux Palois la semaine prochaine. Lesquels pourraient bien être inspirés par la prestation de Vannes. Avec seulement trois points d'avance à l'heure d'écrire ces lignes, ils ont très certainement coché ce déplacement dans leur calendrier. Et compte tenu des résultats de Ciel et Blanc devant leur public, ils ne sont sans doute pas les seuls.

Un derby sous tension face au Stade Français

Le Racing 92 va-t-il être la bonne poire des autres formations de Top 14 désireuses de prendre des points "facilement" ? Une chose est sûre, le contexte actuel du club donne très certainement plus de confiance aux visiteurs à venir. On pense notamment à Bordeaux, qui viendra le 29 mars, et surtout à Paris, attendu un mois plus tard dans le cadre de la 22e journée.

Un derby qui vaudra son pesant d'or face des Parisiens à peine mieux classés avant cette 17e journée. Les choses auront-elles changé d'ici à cette rencontre sous pression ? C'est peu probable. Surtout pour le Racing qui va se déplacer à Clermont et à Perpignan. Deux équipes chez qui il est très difficile de l'emporter.

Les Franciliens sont en pleine opération maintien. Vont-ils, à l'instar de Montpellier l'an passé, déjà se concentrer sur l'Access Match ? À pareille époque, l'an passé, les Héraultais, également 13ᵉ, comptaient plus de points que le Racing 92, 29 contre 27, avec une victoire de plus au compteur. Ils ont terminé avant-dernier et ont dû aller batailler sur la pelouse de Grenoble pour sauver leur place dans l'élite. Le Racing 92 fera-t-il mieux ?