6 Nations. Analyse tactique. Comment un (simple) ajustement a mis le XV de France en difficulté ?

Commencer une rencontre avec un numéro 10 au poste d’arrière est un choix de plus en plus fréquent, une stratégie qui s’est avérée payante pour l’Angleterre.

VIDEO. 6 Nations. Ce détail (presque) invisible qui a condamné la défense du XV de France face à l’AngleterreUne des décisions importantes du staff anglais avant le Crunch face aux Bleus fut de titulariser Marcus Smith à l’arrière. Auteur d’une belle performance au poste d’ouvreur contre l’Irlande, le joueur des Harlequins a basculé sur le poste de numéro 15, pour laisser sa place de demi d’ouverture à Fin Smith. Un choix controversé, qui s’est finalement révélé payant pour le XV de la Rose.

L’impact de Marcus Smith à l’arrière contre la France

Steve Borthwick a donc décidé de titulariser trois joueurs capables d’évoluer en tant que demi d’ouverture dans le XV titulaire contre les Tricolores : Fin Smith, Marcus Smith et Henry Slade. Une stratégie qui s’explique principalement par le fait que l’Angleterre voulait se servir de ces joueurs pour occuper le camp adverse grâce à la qualité de leur jeu au pied. Un choix accentué par les conditions climatiques, qui ont accentué les fautes de mains des Bleus, notamment sur des occasions d’essais franches.

En revenant plus précisément sur le match de Marcus Smith, on peut se rendre compte de l’impact qu’il a eu sur le jeu de son équipe. Contrairement à l’arrière de Leicester, Freddie Steward, qui était titulaire contre l’Irlande lors du match d’ouverture des 6 Nations. Le meneur de jeu des Harlequins est beaucoup plus rapide et n’hésite pas à contre-attaquer sur les premiers échanges de jeu au pied. À l’aide de ses appuis et de sa vivacité, il a permis aux coéquipiers de Maro Itoje de rapidement revenir au niveau de la ligne médiane grâce à ses relances, sans avoir à subir le jeu pied long des Français.

Suite à ce type d’action, les Anglais réalisaient généralement deux temps de jeu pour fixer la défense adverse et essayer de trouver des brèches. Si les premiers contacts étaient subis, ils pouvaient ensuite basculer sur du jeu au pied de pression, très bien réalisé par la charnière de Northampton Alex Mitchell – Fin Smith, ainsi que par Marcus Smith et Henry Slade. Cette organisation a mis à mal les hommes de Fabien Galthié, d’autant plus qu’on connaît les fragilités du triangle arrière des Bleus sur les ballons hauts. Ce fut notamment le cas sur l’essai de l’ailier Tommy Freeman, après avoir remporté son duel aérien face à Louis Bielle-Biarrey.

Cet essai illustre parfaitement les propos précédents, puisque suite à une erreur des Français sur la réception du renvoi, les Anglais ont enchainé plusieurs temps de jeu avec leurs avants. L’ouvreur Fin Smith avait ensuite le choix de continuer à jouer dans le sens avec Marcus Smith ou d’inverser le jeu avec une magnifique passe au pied pour son ailier.



Cette association avec les demis d’ouverture Fin Smith et Marcus Smith a pesé sur la défense française tout au long du match. Une pression qui a finalement fait craquer les coéquipiers d’Antoine Dupont sur l’essai du remplaçant Eliott Daly, qui offre la victoire à son équipe à la dernière minute.

En analysant cet essai avec un arrêt sur image, on voit que la paire de centres française se laisse trop fixer par la présence d’Ollie Lawrence, ce dernier réalisant une magnifique passe dans le dos pour Fin Smith, qui anime en ouvrant le bon intervalle pour Eliott Daly. Un espace qui se crée également par l’appel de Marcus Smith sur l’extérieur qui empêche Louis Bielle-Biarrey de revenir sur le joueur des Saracens.

Un choix de plus en plus fréquent

Titulariser un demi d’ouverture au poste d’arrière permet donc à une équipe de se reposer sur deux botteurs, avec un jeu au pied précis et long, mais aussi sur deux animateurs capables d’assurer la continuité du jeu. Ce qui est notamment utile lorsqu’un des deux joueurs n’est pas disponible pour lancer l’attaque (coincé au sol, dans un ruck ou encore blessé).

Cette tactique fonctionne encore mieux quand il s’agit de numéro 10 ayant des profils d’attaquants, avec beaucoup de vitesse et des facilités pour franchir les défenses adverses. Sans oublier des qualités défensives, car le positionnement d’arrière n’a rien à voir avec celui d’ouvreur sur les phases de défenses. Étant donné que le demi d’ouverture va généralement devoir défendre sur des phases plus frontales où il sera ciblé par les attaquants adverses, tandis qu’un arrière va davantage réaliser des plaquages en poursuite pour sauver son équipe en tant que dernier rempart.

On retrouve de plus en plus d’équipes qui évoluent avec ce système d’ouvreur se positionnant au poste d’arrière. Au-delà de Marcus Smith en Angleterre, d’autres équipes internationales font régulièrement ce choix. C’est le cas de l’Italie avec le Perpignanais Tommaso Allan ou encore de l’Australie avec Ben Donaldson. Le Wallaby s’est d’ailleurs distingué lors de la première journée de Super Rugby en inscrivant un essai à la 83ème minute pour permettre à la Western Force de battre les Moana Pasifika d’Ardie Savea.