Top 14. Mayol ne suffit plus ? ''Le RCT a besoin d’un autre stade'', la déclaration qui va secouer les supporters

À la veille du choc entre Toulon et Toulouse au Vélodrome, le président varois Bernard Lemaître a affirmé sans détours que le club avait besoin d’un nouveau stade.

Un match de gala… et un 'cri d’alerte'

Ce samedi 10 mai, Toulon reçoit Toulouse dans un Vélodrome qui s’annonce en fusion pour cette 23e journée de Top 14. Mais en marge de cette affiche XXL, le président du RCT, Bernard Lemaître, a lâché une déclaration forte dans Var Matin : « Le RCT a besoin, pour son avenir et pour continuer à exister, d’un autre stade, capable d’accueillir les spectateurs d’une façon plus confortable, plus sécurisée et en produisant plus de revenus. » Un message sans détours qui relance un débat vieux comme les tribunes de Mayol.

Le stade Mayol, joyau du rugby toulonnais depuis les années 30, est au cœur d’un double audit commandé par Lemaître. Le premier concerne la sécurité et le second doit évaluer le potentiel d’évolution de l’enceinte. Et le patron du club est clair : « Si Mayol ne peut pas évoluer, il faudrait trouver autre chose. » Des mots lourds de sens à l’heure où Toulon rêve de rejouer les premiers rôles.

Un modèle économique sous pression

Lemaître pointe une réalité économique alarmante : « Aujourd'hui, nous sommes le seul club de Top 14 qui ne retire aucun revenu à part sa billetterie. » Tandis que la concurrence surfe sur des recettes issues de leurs enceintes, le RCT reste prisonnier d'une structure figée dans le temps. Une fatalité ? Pas forcément, mais l'hypothèse d'un nouveau stade à Toulon n'est plus taboue.

Le message du président toulonnais s’adresse aussi aux élus locaux. Si des travaux de modernisation (éclairage, sonorisation) ont bien été engagés récemment, cela ne semble plus suffisant : « C’est le chantier de l’avenir », insiste Lemaître. Il évoque même la lenteur des procédures administratives : « Quand on travaille avec le domaine public, tout prend du temps. »

Un stade à l’image de l’ambition du club ?

Derrière cette sortie médiatique, il y a une volonté : replacer le RCT sur la carte des très grands. Ce choc contre Toulouse, même délocalisé, en est le symbole. Mais pour durer, Toulon devra aussi gagner son match en coulisses. Et le stade en sera la première mêlée à disputer.

Délocaliser au Vélodrome fait rêver, oui. Mais ce n'est pas une solution pérenne, loin de là. Mayol, malgré son âme, ses travées mythiques et son vent capricieux, semble trop à l'étroit pour les ambitions d'un club qui veut revivre les émotions des Brennus et des étoiles européennes.

Dans un Top 14 toujours plus exigeant, le terrain ne suffit plus. L’infrastructure devient un levier stratégique. Reste à savoir si Toulon, ville et club réunis, auront le cran de franchir ce pas symbolique. Et si ça ne fait pas à Mayol, il faudra aller ailleurs.