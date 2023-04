RUGBY. TOP 14. Matthieu Jalibert de retour plus tôt que prévu avec l'UBB ?

Après une entorse de la cheville avec un arrachement des ligaments, lors du 8 mars dernier, durant un entraînement de l'équipe de France, Matthieu Jalibert donne des nouvelles rassurantes.

Un retour plus tôt que prévu

Initialement, le retour de Jalibert devait être orchestré lors de la réception de Bordeaux le 13 mai prochain. Invité de l'émission "Top Rugby", L'ouvreur de l'équipe de France est revenu sur sa convalescence. "On ne va pas griller les étapes, mais si je suis capable de revenir un peu plus tôt que prévu, ça sera positif pour tout le monde. Pour l’instant, les voyants sont au vert. On s’est fixé cette date contre Pau. Ça sera peut-être une semaine avant contre Toulouse, on ne peut pas l’assurer." Pour l'UBB, ce retour tomberait à pic, tout en sachant que Zack Holmes est, lui aussi, à l'infirmerie et que c'est le jeune Matéo Garcia qui se charge de faire l'intérim. De plus, Jalibert explique être en avance sur les objectifs qu'il s'était fixé : "On avance à vue, en fonction de comment ma cheville réagit aux différentes contraintes. Pour l’instant, j’ai repris la course, un peu de jeu au pied, et ça répond plutôt bien. J’espère pouvoir revenir le plus rapidement possible pour aider l’équipe." Le retour du génie de Bordeaux serait une aubaine pour les Girondins, qui sont bien installés dans le Top 6 avec la quatrième place. Néanmoins, en vue de la Coupe du monde en France, inutile pour l'ouvreur de prendre le moindre risque.

