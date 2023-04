TOP 14. Sur courant alternatif, le champion de France en titre doit-il dire adieu aux phases finales ?

Le bouclier de Brennus ne sera certainement plus dans l'Hérault cet été ! Les Cistes ont de nouveau perdu ce week-end, face à un concurrent direct pour la qualification.

Une deuxième défaite cuisante

Pourtant, bien revenu dans la course pour le Top 6, il y a tout juste quelques semaines, le MHR a rechuté. En effet, après avoir battu Clermont avec le bonus, puis Perpignan à l'extérieur, les Cistes ont beaucoup de mal à digérer leur élimination en Champions Cup. Face à Castres il y a deux semaines, les champions de France en titre se sont inclinés à domicile, puis lors du match charnière face à Bayonne, Montpellier a perdu les pédales en fin de match. Cette année, les hommes de Philippe Saint-André n'ont pas eu la même réussite que la saison dernière et les fins de match ne leur sourient désormais plus du tout. De plus, quand Midi Olympique interroge ce dernier quant à une possible qualification, ce dernier répond fermement "Non ! On va déjà essayer de gagner des matchs. On est dixième aujourd'hui, ce serait bien d'être dans les huit premiers et être européen la saison prochaine." Cependant, tout n'est pas à jeter lors de cet affrontement face à Bayonne. Les Montpelliérains se sont montrés vaillants, et ont également produit du beau jeu. Néanmoins, encore trop de fautes, d'indiscipline et de déchets dans les derniers gestes ont permis aux locaux de sanctionner plusieurs fois le MHR.

Une lueur d'espoir existe ?

Si le manager de Montpellier se montre retissant à une potentielle qualification, nous pensons de notre côté que cette éventualité existe toujours ! En effet, aussi fou que ça puisse paraître, le MHR a encore ses chances pour être le dernier qualifié de Top 14. Tout d'abord, lors des 3 prochains matchs, les Cistes reçoivent deux fois, ce qui n'est pas le cas de Castres à égalité de points, de Bayonne qui a 5 points de plus ou encore du LOU qui est sixième ! De plus, au niveau du goal average, les coéquipiers de Garbisi sont en bonne posture, ce qui peut être un avantage en cas d'égalité. Puis, le prochain match des champions de France sera face à la lanterne rouge briviste, et un point de bonus offensif est envisageable. Ensuite, la réception de La Rochelle sera aussi capitale, le 13 mai, et en imaginant que ces derniers soient qualifiés pour la finale de Champions Cup, le staff de Ronan O'Gara sera contraint de laisser ses internationaux et cadres au repos. Puis, Montpellier finira sa saison sur la pelouse de Pau, qui est de nouveau un match à sa portée. À notre sens, en comptant sur une erreur de parcours de Lyon ou bien du Racing 92 qui est, lui aussi, est sur un courant alternatif, le MHR pourrait être qualifié à la surprise générale. Néanmoins, Castres revient fort, et Bayonne n'a pas encore dit son dernier mot ! Cette fin de championnat s'annonce épique !

TOP 14. Fin de saison compromise pour Melvyn Jaminet (Toulouse)