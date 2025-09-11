TOP 14. Marius, le ''Domonstre'', déjà préféré à Jaminet : la prise de risque payante de Mignoni

À seulement 23 ans, Marius Domon n’en finit plus de surprendre. Aligné d’entrée à Montpellier par Pierre Mignoni, préféré à Melvyn Jaminet, l’arrière vit un début de saison de rêve.

À Mayol, les supporters commencent à s’habituer à voir Marius Domon flanqué du numéro 15. Et ce n’est pas anodin. Car pour la deuxième saison consécutive, le jeune arrière de 23 ans s’impose dans la hiérarchie d’un poste hautement concurrentiel, où Melvyn Jaminet, international français, fait figure de référence.

Pierre Mignoni, lui, ne tremble pas : Domon était titulaire à Montpellier lors de la première journée et il conserve les clés du poste pour la réception de Castres.

Une belle surprise pour la première de la saison

« Quand on a eu la composition d’équipe, on était trois à pouvoir buter : Paolo Garbisi, Baptiste Serin et moi. Max Petitjean m’a demandé si je me sentais prêt… J’ai dit oui », raconte Domon avec simplicité dans les colonnes de Var Matin. Résultat : cinq pénalités réussies sur six et un essai en prime pour lancer la saison du RCT. Un choix fort de la part du staff, qui lui a offert une responsabilité rare pour un joueur encore en apprentissage.

Pas de pression particulière selon l’intéressé. « Honnêtement, je n’ai pas changé grand-chose dans ma préparation. Quand tu butes, tu as un peu plus de responsabilités, mais c’est surtout une belle occasion d’apporter des points à l’équipe. C’est une sensation plaisante. » De quoi rappeler qu’à Toulon, le poste de buteur a longtemps été un fardeau autant qu’un privilège, et que seuls les (très) costauds s’y installent. Passer derrière des légendes telles que Wilkinson ou Michalak, ce n'est pas rien !

Domon sort d’une saison à 28 matches, où il avait profité de la suspension de Jaminet pour s’imposer dans le XV de départ. « C’est arrivé soudainement. Je me suis retrouvé numéro un. Pierre m’a fait confiance, et quand tu sens ça de la part de ton coach, tu joues libéré. » Une période où l'absence du taulier Jaminet aurait pu fragiliser le RCT, mais qui a finalement permis de faire éclore une pépite. Cette confiance avec Mignoni est réciproque, renforcée par la signature de son premier contrat professionnel au printemps dernier. « Un rêve de gosse », pour le minot de la Rade.

Peut-il entrevoir des sélections avec le XV de France ?

Son été a aussi pris une dimension particulière avec sa première tournée en Nouvelle-Zélande avec les Bleus. S’il n’a pas encore fêté de sélection, il en est revenu avec l’envie d’y retourner. « L’équipe de France, c’était un rêve". Avant d'y retourner, il devra se montrer sous son meilleur jour en Top 14 et en Champions Cup car la concurrence est très rude à ce poste en Bleu. Évidemment, Thomas Ramos est indéboulonnable, mais Buros et Barré poussent très fort derrière lui. À moins qu'un certain Jaminet ait encore l'espoir de faire son retour avec la tunique ornée du coq ?

Aujourd’hui, Marius Domon avance sans se projeter trop loin. « Il ne faut pas prendre la grosse tête. C’est un cercle positif. J’espère avoir pris plus de place que l’année dernière, et j’espère que la saison prochaine ce sera encore plus le cas. » Avec le but et le poste de titulaire confiés par Mignoni, il a déjà franchi une étape. La suite, ce sont ses performances qui diront jusqu’où il peut aller.