Top 14. Malgré un point de bonus défensif, Bayonne n'assure pas (encore) le maintien [VIDÉO]

Bayonne peut avoir des regrets après sa défaite de quatre petits points à Montpellier. Il faudra l'emporter la semaine prochaine pour se sauver d'un barrage.

23 à 19. Bayonne s'incline de quatre petits points à Montpellier après un match qui aurait pu tourner à leur avantage. Les hommes de Yannick Bru ont mis à mal la défense montpelliéraine et notamment les lignes arrière. On connaît toute la qualité des trois-quarts bayonnais qui se connaissent depuis les petites catégories pour certains. Montpellier, désormais 10e du championnat, s'éloigne de la zone rouge avec cette victoire.

Pourtant, ce sont les Bayonnais qui débutent parfaitement cette partie avec un essai d'Aymeric Luc dès la 5e minute qui inscrira son 10e essai cette saison. Les Basques sont dans la partie malgré les assauts des avants montpelliérains. Après 24 minutes de jeu, Bayonne mène 10 à 7 et peut espérer se sauver. Ce ne sera finalement pas le cas avec une défaite qui laisse un goût amer aux coéquipiers de Muscarditz, qui a signifié à L'Équipe les regrets du groupe après le match : "On avait les cartes en mains avant le match, durant le match, encore à la fin du match. C'est un coup dur à supporter. On avait l'occasion de plier l'histoire. Ça fait tellement longtemps qu'on est à la bagarre, qu'on parle de maintien, mais à chaque fois, il nous manque un détail. Aujourd'hui, c'était dans la zone de marque." L'Aviron Bayonnais devra venir à bout du Stade Français qui viendra jouer sa qualification. Un match qui peut coûter cher aux deux équipes et qui sera à suivre de très près la semaine prochaine.