Top 14. Mais au fait, à quand remonte la dernière victoire parisienne au Racing 92 ?

Pour cette 13 ème journée de Top 14, les hommes de Gonzalo Quesada ne se déplacent pas bien loin. En effet, le derby de la Capitale aura lieu le 24 décembre, et il sera (enfin) serré.

Le Racing 92 impressionne en Top 14

C'est le dauphin de notre championnat, le Racing 92 n'en finit plus de gagner en Top 14. Malgré un début de saison mitigé, les coéquipiers de Finn Russell ont enchaîné 5 succès de suite, avec notamment deux victoires à l'extérieur contre Brive et le RC Toulon. Avec 35 points, les Racingmens rattrapent leur retard sur le leader toulousain. Néanmoins, le Stade français n'est qu'à trois petites unités du Racing 92, à la troisième place du Top 14. Bien que les Parisiens restent sur deux victoires en cinq matchs, leurs bons résultats lors du mois d'octobre leur ont permis de s'installer dans le Top 6. En cas de victoire demain sur la pelouse de l'Arena, le Stade Français pourrait passer devant leurs homologues de la capitale. Cependant, même si les ciels et blancs n'ont pas gagné leurs deux matchs de Champions Cup, ils auront à cœur de garder leur confortable position au classement et leur invincibilité à domicile cette saison en Top 14.

TOP 14. TRANSFERT. Une star d'Exeter sur le point de rejoindre le Racing 92 ?

Un match enfin équitable ?

Si nous nous plongeons dans l'historique des rencontres entre le Racing 92 et le Stade Français, nous constatons la nette suprématie des hommes de Laurent Travers. En effet, il faut remonter à la saison 2020-2021, et la 21 ème journée de Top 14 pour voir une victoire du Stade Français sur le Racing 92. C'était alors à l'Arena, sur un score de 29 à 35. Depuis, il faut dire que le Stade Français n'a pas cartonné en championnat, et l'année dernière, les Parisiens avaient même terminé à la 11 ème place. Ils avaient subi deux défaites en Top 14, et deux autres défaites en huitièmes de finale de la Champions Cup, qui se joue sur un match aller puis retour. De ce fait, le Racing 92 reste sur 5 victoires d'affilée face à son meilleur ennemi, ce qui est un record dans l'histoire de ces deux clubs. Cependant, cette année, les débats seront plus équitables, et un match intense est en préparation. Fort d'un succès face à La Rochelle, début décembre, en Top 14, les joueurs du Stade Français auront à cœur de changer la tendance, en leur faveur.

XV DE FRANCE. Excellent à l'aile, Sekou Macalou doit-il être utilisé à ce poste avec Paris ?