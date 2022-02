TOP 14. Lyon. Pierre Mignoni pourrait finalement rejoindre... Toulon !

Annoncé pendant un moment du côté de Montpellier, Pierre Mignoni semble se rapprocher de plus en plus de son club de cœur, le RCT.

C'est désormais officiel, Pierre Mignoni quittera bien le LOU la saison prochaine. Une page se tourne donc pour le club de Lyon, qui voit son manager depuis 2015 s'en aller, remplacé par Xavier Garbajosa, comme l'a annoncé le président Yann Roubert samedi soir. Si l'on sait qui succédera à Mignoni, l'avenir de ce dernier reste encore flou. Un temps annoncé au MHR, il semblerait que l'ancien joueur de Clermont se dirige vers une toute autre destination : le RCT.

TRANSFERT. TOP 14. Xavier Garbajosa futur entraîneur de Lyon selon Midi OlympiqueEn effet, de nombreux médias, comme notamment Rugbyrama, envoie Pierre Mignoni vers Toulon l'année prochaine. Selon ces derniers, l'ancien international pourrait former un binôme avec l'actuel entraîneur du RCT, Franck Azéma. Un retour aux sources pour le Toulonnais, qui fera sûrement très plaisir aux supporters varois ! Son expérience et sa science du jeu pourraient faire également beaucoup de bien à l'actuel lanterne rouge du Top 14, en délicatesse cette saison. Pour rappel, Pierre Mignoni avait déjà entraîné les lignes arrières de Toulon, entre 2011 et 2015, aux côtés de Bernard Laporte.

