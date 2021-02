Top 14. Lyon. Jordan Taufua sera t-il le remède miracle du LOU ?

Le troisième ligne NZ vient d'arriver à Lyon, qui compte énormément sur lui. En cette période creuse, il pourrait être le nouveau fer de lance du LOU.

La défaite contre Pau samedi dernier a donc confirmé une tendance qui semblait se dégager depuis plusieurs semaines : le LOU ne mord plus. Ou presque. Lors du dernier mois, y eut bien ces deux victoires à l’arrachée face à Montpellier (24 à 20 et 16 à 22) acquises en guise de poudre aux yeux, mais ce ne fut guère plus que de maigres soubresauts que le bilan comptable des Rhodaniens n’est aujourd’hui plus en mesure de cacher. Avec 11 points pris lors des 6 derniers matchs, les hommes de Pierre Mignoni tournent au ralenti en ce début d’année, c’est un fait. Les défaites à Gerland contre Castres (14 à 15) puis Pau (16 à 17), deux mal classés, ont même englué Lyon en dehors des places qualificatives puisque le club occupe aujourd’hui la 7ème place, talonné de près par le Stade Français (39 points chacun).

Si les Rhodaniens avaient déjà connu un coup de mou similaire à pareille époque la saison dernière, on serait presque tentés, en poussant le trait, d’avancer le célèbre dicton qui dit que lorsque « un être vous manque, tout est dépeuplé ». Là, comme nous le relevions il y a quelques temps, il semblerait que l’absence de Mathieu Bastareaud cristallise les soucis des Noirs et Rouges en ce moment. On ne relancera pas ici le débat sur l’importance qu’avait l’ancien Tricolore sur le jeu lyonnais avant sa blessure, mais force est de constater qu’en dehors des autres couacs (forfaits de Wisniewski, Tuisova et Bamba pour encore quelque temps), c’est bien sa fin de saison prématurée qui pose une équation sans solution du côté du Matmut Stadium.

La grave blessure de Mathieu Bastareaud : ce coup de massue sur la tête des Lyonnais

On l’avait déjà évoqué : Tulou sent le poids de ses 34 ans peser sur ses épaules et n’a assurément plus les jambes pour tenir le pack d’un prétendant au titre jusqu’à la fin de saison. Loann Goujon n’est plus utilisé en 8 depuis belle lurette quand Gillian Galan, blessé, n’a toujours pas porté les couleurs du LOU. Enfin, aussi intéressant soit-il sur le flanc de la troisième ligne, Patrick Sobela n’est pas habitué du couloir, loin de là, pas plus que Colby Fainga'a. Utilisée lors des deux dernières rencontres, l’option à 3 spécialistes des ailes alignés ensemble n’a pas vraiment apporté toutes les garanties du monde, la troisième ligne lyonnaise manquant de consistance et de variété à notre goût.

Taufua, parfait suppléant de Bastareaud ?

Une impasse de laquelle pourrait finalement bien se sortir Lyon, qui vient d’obtenir la signature de Jordan Taufua. Les longues absences de Bastareaud et Galan ayant précipité les besoins du LOU, le polyvalent néo-zélandais est arrivé il y a quelques jours du côté de la ville des Lumières, et pourra exercer ses talents de joker médical dès ce vendredi à Clermont, sa période de septaine étant achevée. Comment dénicher un joueur de ce calibre en plein mois de février a t-il été rendu possible ? Tout simplement parce qu’outre-Manche, nombre de clubs sont obligés de « dégraisser » leur masse salariale en ces temps de crise économique, et notamment Leicester, d’où arrive le joueur qui vient de fêter ses 29 ans. Lyon étant en chasse de ce garçon depuis plusieurs années maintenant, il avait senti que la fin de son contrat en Angleterre et les finances aux abois des Tigers allaient enfin lui donner le statut de favori pour accueillir cet international U20 néo-zélandais. Bingo ! Après ses 6 mois en tant que joker, Taufua enchaînera par deux nouvelles saisons dans la capitale des Gones.

📰 Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule...souhaitons la bienvenue à @JordanTaufua dans la #TeamLOU 🔴⚫️✍️



Le LOU est heureux d'annoncer ce recrutement de poids pour pallier aux absences de Bastareaud et Gallan dans le paquet d'avant 🔥



▶️ https://t.co/PX7deq3Qam pic.twitter.com/MqybqDbXTV — LOU Rugby (@LeLOURugby) January 27, 2021

Tout ça pour quoi ? Pour dire que le joueur aux 100 matchs de Super Rugby avec les Crusaders pourrait enfin constituer LA solution pour panser les maux lyonnais. Troisième ligne puissant, très dur sur l’homme (1m85 pour 109kg) ainsi que doté de belles qualités techniques et de déplacement, il pourrait amener tout (ou presque) ce qui manque aux Rhodaniens depuis la blessure de « Basta ». S’il n’a jamais été All Black, la faute à la concurrence exacerbée et aux blessures, Jordan Taufua n’en demeure pas moins un excellent joueur de calibre international qui s’est bonifié avec le temps, réputé pour son extrême agressivité et, en sus, triple champion du Super Rugby. Les plus fins connaisseurs noteront que ce solide casqué est un numéro 6 de formation, certes, mais le garçon d’origine samoane est également un habitué du maillot floqué du 8, lui qui avait notamment assuré l’intérim à Christchurch durant l’année sabbatique de Kieran Read.

Dans le 69, il pourrait donc amener ce petit supplément d’âme qui fait défaut aux Rhodaniens ces dernières semaines. Après un an et demi en dents de scie à Leicester, voilà donc qui semble faire office de parfait compromis afin de relancer les deux partis. Y’a plus qu’à comme on dit !