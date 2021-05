Top 14. L'horaire de la dernière journée avancé pour accueillir des supporters ?

La Ligue nationale de rugby a écrit à Canal + pour lui demander de changer les horaires de la dernière journée de Top 14 et de la finale de Pro D2.

Top 14/Pro D2. Bonne nouvelle, les phases finales pourraient avoir lieu avec des supportersLes récentes annonces du gouvernement concernant la crise sanitaire laisse présager d'un retour des supporters dans les stades. Reste que le couvre-feu toujours en vigueur à 19h puis à 21h va poser quelques problèmes. En effet, l'ultime journée de la phase régulière du Top 14 programmée le 5 juin verra les matchs débuter à 21h. Privant ainsi les spectateurs de la possibilité d'assister aux rencontres malgré l'allègement des règles sanitaires. Comme le rapporte L'Équipe via Sud Ouest, la LNR aurait écrit au diffuseur historique du championnat de France pour lui demander d'avancer les horaires à 19h. Il aurait aussi été question de déplacer la finale de la Pro D2, initialement programmée à 17H30, en début d'après-midi. Une finale qui doit aussi être diffusée en clair. PRO D2. Bonne nouvelle, la finale sera diffusée en clair !Pour l'heure, Canal + n'aurait pas encore répondu à cette demande. Du côté des clubs on espère vivement que cette doléance sera acceptée afin de permettre aux abonnés comme aux partenaires d'être récompensés de leurs efforts pendant cette période financièrement compliquée. Certaines formations pourraient ainsi permettre à 500 abonnés et 500 partenaires d'assister à cette ultime rencontre de la saison régulière.