Top 14. Les internationaux de La Rochelle et de Bordeaux sur le banc de touche !

La Rochelle contre Bordeaux sera une des belles affiches de cette 13 ème journée de Top 14, et pour l'occasion, les deux équipes semblent ménager leurs internationaux.

3 internationaux soufflent contre l'UBB

Dans les rangs de La Rochelle, une bonne partie des joueurs a connu, cet automne, la tournée et les matchs internationaux. Dans un effectif 5 étoiles, les maritimes dépendent plus ou moins de ces joueurs aux statuts différents, qui ont mené le Stade Rochelais au titre européen l'an passé. Parmi eux, le capitaine habituel, Gregory Alldritt, regardera le début du match sur le banc des remplaçants, lui qui a été énormément utilisé par Galthié durant la tournée d'automne. À ses côtés, il y aura aussi le géant australien, Will Skelton, qui laissera sa place de titulaire à Rémi Picquette pour l'occasion. Ces deux cadres de l'effectif rochelais sont ménagés, en raison du temps de jeu conséquent qu'ils ont eu depuis le début de saison, que ce soit en club ou avec leurs sélections. De plus, les deux joueurs ont également participé aux deux matchs de Champions Cup, remportés par La Rochelle. Ces derniers étaient titulaires face à l'Ulster et à Northampton, et ont participé aux trois rencontres internationales en automne. Ensuite, un autre international, et cadre de l'équipe de La Rochelle, sera sur la touche, en la personne d'Ulapano Seuteni. En effet, l'ancien bordelais, et un des meilleurs centres de la dernière saison en Top 14, a, lui aussi, beaucoup joué depuis le début d'année. Comme ses compères, il a participé aux trois rencontres internationales, tout le temps dans le XV de départ titulaire, et a enchaîné par deux nouvelles titularisations en Champions Cup. Les organismes sont sûrement fatigués pour ces trois éléments, qui, ont bien mérité un peu de repos.

L'UBB sans Jalibert

À la "surprise" générale, Jalibert ne sera pas titulaire au coup d'envoi face à La Rochelle. Zack Holmes sera associé à Lucu à la charnière, pour sa 4 ème titularisation de la saison en Top 14. Ce dernier enchaîne alors son troisième match avec le numéro 10 dans le dos, avec un ratio négatif de deux défaites en deux matchs de Champions Cup. Néanmoins, Holmes reprend de la confiance, et du temps de jeu, ce qui est important à ce poste particulièrement. Pour Jalibert, la Champions Cup aura été l'occasion de regonfler les batteries, car après une semaine de vacances suite à la tournée d'automne, l'ouvreur du XV de France n'a pas été aligné non plus face aux Sharks. Il débutera donc sur le banc, et rentrera sûrement en tant qu'impact player, comme lors de ces matchs en équipe de France.

