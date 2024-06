TOP 14. Les finales délocalisées sont-elles synonyme d’exploit dans l’histoire du championnat de France ?

Vendredi soir, le Vélodrome de Marseille accueille la finale du Top 14 entre Toulouse et l’UBB. Les Bordelais joueront-ils du contexte pour réaliser l’exploit, comme le Racing en 2016 ?

On l’appelle Marseille la belle, la rebelle. Vendredi soir, la cité phocéenne accueillera donc la finale du Top 14 dans son stade Vélodrome fétiche pour la première fois de son histoire.

Il faut dire que le rugby français a généralement la tête dure en termes de tradition, et qu’il n’a que rarement dérogé à la règle. Celle qui voulait que durant une majeure partie du 20ème siècle, les finales du championnat de France se jouent presque exclusivement entre le Parc Lescure de Bordeaux et le Stadium de Toulouse, les deux adversaires de cette finale 2024, tiens, tiens…



Le spectre de 2016

S’il y eut quelques exceptions comme la finale 1972 jouée à Lyon (et sans surprise remportée par Béziers contre Brive) ou une poignée d’autres, ici et là, déjà disputées au Parc des Princes, ce n’est qu’à compter de 1974 et sa rénovation que l’antre du 16eme arrondissement parisien ne devient le fief des finales.

Pour plus de 20 ans d’histoire, jusqu’au déménagement, dès 1998, au nord de la capitale et en son Stade de France flambant neuf. Depuis, tous les matchs les plus importants d’une saison de Top 14 ont été joués dans le plus grand écrin du pays.

Toutes, sauf une, celle de 2016, Euro de football oblige. Là, la Ligue choisit de déplacer les foules du côté de la Catalogne espagnole et de Barcelone, où son majestueux Camp Nou les attend. Pour la première fois de l’histoire, la finale se joue donc en dehors de nos frontières, alors que le Racing 92 et Toulon s’affrontent devant près de 100 000 personnes. "Tu as l’impression que le stade va te tomber dessus. Devant ce mur (de spectateurs), il n’y avait pas d’excès de confiance", disait récemment Mathieu Bastareaud à ce sujet pour Canal Plus.



Ce jour-là, le Racing, pourtant en infériorité numérique pendant plus 55 minutes suite au carton rouge reçu par Maxime Machenaud, va réaliser l’impensable en venant à bout de Toulonnais qui disputent leur 4ème finale de Top 14 en 5 ans. Une victoire 29 à 21, à l’issue d’une fin de match irrespirable.

Allez savoir si en 2024, la délocalisation dans un stade estampillé football à 100% nous réservera aussi son lot de surprises. Là, tenant du titre, le Stade Toulousain part évidemment grandissime favori face à UBB qui disputera la 1ère finale de Top 14 de son ère moderne. D’autant que le "Real Madrid du Rugby" n’a plus perdu une finale de championnat de 2008, remportant les 6 dernières qu’il a disputées.



Mais puisque cet article fait appel à l’histoire, on rappellera aussi que Bordeaux n’a jamais perdu en finale du championnat de France face à Toulouse. Tout en sachant que toutes les séries sont faites pour prendre fin, un jour…