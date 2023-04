En clôture des quarts de finale de Champions Cup, le Stade Rochelais s'est imposé face aux Saracens, grâce à un Tawera Kerr-Barlow des grands jours. Ronan O'Gara, encense son numéro 9.

Une nouvelle qualification en demi-finale de Champions Cup et Ronan O'Gara s'enflamme. Le manager Rochelais a affirmé pour l'Équipe que Tawera Kerr-Barlow était "le deuxième meilleur numéro 9 du monde derrière Dupont." Des déclarations qui font suite à la victoire du Stade Rochelais sur les Saracens (24-10) en quart de finale de la Champions Cup, où la prestation du numéro 9 jaune et noir était à la hauteur de l'événement dans tous les secteurs du jeu. RÉSUMÉ VIDÉO. Botia cabosse les Saracens et Kerr-Barlow finit le travail pour envoyer La Rochelle en demi-finale !Le demi de mêlée néo-zélandais (27 sélections) est le premier à finir dans l'en-but à la 33e minute. Après de longue phase de jeu, il s'infiltre dans la défense grâce à une belle combinaison avec Grégory Alldritt. Il viendra inscrire son doublé à la 58e. À l'intérieur de Botia après que ce dernier a transpercé le rideau défensif des Sarries, il n'a plus qu'à aplatir. Une position de jeu qui nous fait penser à notre ministre de l'Intérieur national, Antoine Dupont.

Numéro 9 sous-côté ?

Même si Dupont fait l'unanimité, avec un titre de meilleur joueur du monde en 2021, lorsque que l'on évoque le meilleur demi de mêlée du monde, le nom de Kerr-Barlow ne vient pas en premier. Faf de Klerk, Aaron Smith ou Conor Murray des concurrents qui eux évoluent en équipe nationale. À 32 ans, le maitre à jouer rochelais n'a pas été sélectionné avec les All Blacks depuis 2017. De plus, lors de son arrivée en Charente-Maritime en 2017, sa régularité lors des matchs lui a fait défaut. Il n'a joué que 15 matchs lors de la saison 2017-2018. CHAMPIONS CUP. La Rochelle favorite à sa propre succession ? Loin d'être évident, selon l'entraîneur des SaracensMais depuis trois ans, il s'est imposé comme le champion du monde qu'il est (2015). Une finale de Top 14 et deux finales de Champions Cup, dont un sacre en 2022, la machine Keer-Barlow est lancée. Le natif de Melbourne compte bien surpasser ses concurrents cette fin de saison, avec déjà cinq essais toutes compétitions confondues. Les hommes de Ronan O'Gara comptent bien participer à une troisième finale européenne. Pour cela, Kerr-Barlow devra montrer le chemin le 30 avril prochain au Matmut Atlantique de Bordeaux.