TOP 14. Les Bleus en forme dès l’entame, de bon augure pour le XV de France

Dupont, Bourgarit, Fickou ou encore Ntamack, tous ont brillé sur les pelouses du Top 14 ! Très encourageant pour l’équipe de France, avant les tests de novembre.

Notre beau championnat vient à peine de reprendre et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Bleus sont au rendez-vous ! Les habituels cadres du XV de France, n’ayant pas tous été appelés par Fabien Galthié pour disputer la tournée en Australie, ont donc pu exprimer tout leur talent lors de cette première journée de Top 14. À commencer bien entendu par la charnière du Stade Toulousain Dupont-Ntamack, auteur d’une performance solide face au Stade Rochelais. Le demi de mêlée international a été notamment très précieux en défense (9/10 au plaquage), en rattrapant de nombreux coups, tandis que le jeune ouvreur a débloqué le match par une course de plus de 50 mètres qui donna la victoire aux siens. Des prestations XXL donc, qui auront eu raison des Maritimes, emmenés par un Pierre Bourgarit des grands soirs. Tranchant sur chaque prise de balle, mais aussi présent sur chaque point de rencontre, le talonneur de 23 ans a constamment fait avancer son équipe. Très propre en touche, le Gersois a prouvé une nouvelle fois qu’il est un candidat plus que sérieux pour le XV de France, et ce, malgré une concurrence féroce.

Si Deflandre a accueilli de nombreux internationaux ce week-end, ce n’est pas le seul stade à avoir eu ce privilège. En effet, Jean-Bouin nous a gratifié d’un magnifique duel de centres, entre d’un côté Laumape-Nayacalevu, et de l’autre, Fickou-Vakatawa. Une confrontation qui valait son pesant d’or, mais qui a vu la paire de centre de l’équipe de France prendre le dessus, et particulièrement dans le secteur défensif. Car si le All Black n’a pas pu s’exprimer comme il le souhaitait, c’est en grande partie grâce (ou à cause) des deux centres du Racing 92 qui ne lui ont laissé que très peu d’espace. Bien muselé par Fickou tout le long du match, Laumape (à l’image de son équipe), n’aura pas réussi à apporter de la continuité dans son jeu. VIDEO - Mais au fait, qu'ont donné les débuts de Ngani Laumape en Top 14 ?

Des nouvelles rassurantes donc, pour nos Tricolores à deux ans du mondial 2023. D’autant plus que derrière eux ça pousse ! En témoigne le Full House de l’ouvreur briviste Enzo Hervé face à Perpignan, ou encore le doublé du jeune ailier Ethan Dumortier contre Clermont. Des performances qui confortent l’idée que la France possède un énorme vivier de bons joueurs, et que beaucoup peuvent prétendre porter le maillot des Bleus. Des choix qui seront très durs à faire, d’autant plus qu’avec les retours des joueurs ayant participé à la tournée estivale, nul doute que nous reverrons dès ce week-end des tricolores flamboyants dans les différents stades de France. TOP 14. Il a brillé pour le LOU avec un doublé, qui est Ethan Dumortier ?