TOP 14. Le Stade Toulousain confirme, Sapiac tombe déjà : nos pronostics de la 2e journée

Ce week-end de Top 14 s’annonce électrique avec des affiches qui risquent de bousculer le classement, voici nos pronostics pour chaque rencontre.

Le promu Montauban reçoit la première grosse écurie à Sapiac dans un match qui s’annonce déjà très compliqué. Le LOU a parfaitement réussi ses débuts en Top 14 en battant facilement le Racing 92 (32-7). À l’inverse, l’USM s’est largement inclinée sur la pelouse du Stade Français, triste 12ᵉ de la saison dernière (47-24). Le match s’annonce serré, mais le LOU a les moyens pour l’emporter.

Une rencontre entre deux grands battus de la première journée, qui ont pourtant rendu de belles copies. Face à l’UBB et Toulouse, La Rochelle et l’ASM ont prouvé qu’ils avaient les armes pour jouer le top 6 cette saison. Sur le papier, les Maritimes sont même équipés pour jouer le titre. Avec les retours de Skelton, Wardi, Seuteni et les grands débuts de Niniashvili, tout est réuni pour récolter une belle victoire à Deflandre.

Tout porte à croire qu’il y aura assez peu de suspense dans cette rencontre. Perpignan a pris la mauvaise habitude de mal démarrer ses saisons. Cela s’est confirmé par une défaite d’entrée à Aimé Giral face à Bayonne (26-19). En face, les Toulousains sont allés glaner la première (et sûrement pas la dernière) victoire à l’extérieur cette année sur la pelouse de Clermont. Peu d’équipes seront en mesure de rivaliser avec les hommes d’Ugo Mola lors de cet exercice, malheureusement, les Sang et Or ne sont pas assez équipés. Victoire bonifiée pour les locaux.

Bayonne – Montpellier

Malgré la crise ambiante qui règne dans les couloirs de Jean Dauger, les Basques se sont offert une belle victoire en terre catalane (26-19). De quoi se donner un peu d’air et aborder avec sérénité la réception d’un MHR forcément revanchard. Les hommes de Joan Caudullo ont subi la loi des Varois la semaine passée (27-17) et veulent vite repartir de l’avant. Mais Jean Dauger est et restera une forteresse imprenable, Joris Segonds va offrir la victoire sur une pénalité de 50 mètres dont il a le secret.

Section Paloise-Stade Français

La victoire des Parisiens sur Montauban en ouverture du championnat était-elle un leurre ? Nous allons vite le découvrir. Ce déplacement dans le Béarn sera un vrai test de caractère pour les partenaires de Jeremy Ward. Face à Attissogbe, Gailleton et consorts, les soldats roses sont attendus au tournant. Mais cette saison, Pau a toutes les armes nécessaires pour jouer la qualification. L’occasion est trop belle. Victoire bonifiée des hommes de Sébastien Piqueronies.

RC Toulon – Castres

Une affiche qui sent bon les années 2010. Les deux équipes ont traversé les âges sans prendre une ride et luttent toujours férocement en Top 14. Depuis leur dernier affrontement en finale en 2014, le CO a été titré en 2018, quand le RCT s’y est cassé les dents à deux reprises (2016, 2017). Ce qui est intéressant, c’est que l’ADN des deux formations a assez peu changé. Le RCT signe du lourd, avec Zach Mercer, Mathis Ferté et Patrick Tuifua, quand Castres choisit ses recrues en Pro D2 et a la plus faible masse salariale du championnat. Avec ses guerriers à domicile devant les supporters du stade Mayol, Toulon doit confirmer la belle opération au GGL Stadium. Match très tendu, mais victoire des locaux.

Racing 92 – UBB

Voilà une affiche impossible à pronostiquer. Le Racing 92 s’est troué dans les grandes largeurs à Lyon et voudra montrer un tout autre visage. On peut se douter que Patrice Collazo a remué ses troupes toute la semaine. D’autant plus qu’il possède un groupe très qualitatif mais qui peine souvent à traduire son potentiel sur le terrain. En face, l’UBB compte ses blessés. Lucu, Buros, Moefana, Retière, Du Preez, Coleman, la liste est longue. Mais les protégés de Yannick Bru ne font pas d’impasse et se montrent compétitifs en toutes circonstances. D’autant que la pelouse synthétique de la Défense Arena est le terrain de jeu idéal pour les cannes de Bielle-Biarrey et Penaud. Soyons fous, parions sur un match nul sur le dernier match de cette journée.