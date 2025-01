TOP 14. Le Stade Toulousain chute, l'UBB leader, les pronos de la 14e journée

Pour le premier week-end rugby de l’année 2025, le Top 14 fait fort. La Rochelle reçoit le Stade Toulousain pour son 100ᵉ guichet fermé consécutif !

Le RCT fait partie des équipes les plus solides depuis le début de saison. 3ᵉ à la mi-saison, Toulon veut rester en embuscade et attendre le moindre faux pas des deux cadors devant. Côté Racing, c’est la soupe à la grimace. Gaël Fickou est blessé à la main pour deux mois, Chat est toujours écarté du groupe. En revanche, Jannick Tarrit, un temps écarté lui aussi, revient en tant que titulaire. Malgré ce retour au poste de talonneur, Toulon est bien trop solide à Mayol depuis le début de saison. Victoire bonifiée des Varois.

Un match entre deux équipes surprises, à différents niveaux. L’Aviron Bayonnais, 4ᵉ au classement, joue clairement la qualification. Cela passera inévitablement par des coups à l’extérieur, comme ce samedi au MHR. À Montpellier, Bouthier, Moustin, Chalureau et Miotti seront forfaits, ce qui ne facilitera pas la tâche des locaux. Victoire de Bayonne dans un match qui s’annonce très tendu.

Après s’être donné de l’air sur Vannes au classement la semaine dernière, Pau se déplace à Pierre Fabre. Ce match sera surtout marqué par les absences de part et d’autre. Arata, Staniforth, Collier et Delaporte côté tarnais. Manu, Kaulashvili, Rey et beaucoup d’autres pour les Béarnais. Dans ce contexte, avantage aux locaux qui doivent se relancer après trois défaites consécutives en Top 14.

Un duel de mal classé entre ces deux formations joueuses. Le LOU a enchainé deux matchs nuls contre Toulouse et le Racing 92 et espère (enfin) enclencher une bonne dynamique. L’USAP espère s’appuyer sur la victoire face à La Rochelle pour véritablement lancer sa saison. Respectivement 13ᵉ et 12ᵉ au classement, les vainqueurs peuvent déjà prendre une bonne option pour le maintien. Avantage au LOU qui répondra présent à domicile.

L’affiche de la demi-finale la saison dernière. En 2025, c’est malheureusement une rencontre banale entre le 2ᵉ et le 11ᵉ au classement. Macalou sera suspendu côté parisien, tandis que Petti, Moefana et Penaud sont en vacances. L’UBB se déplace à Jean Bouin dans le costume d’un candidat au titre capable d’aller gagner sur n’importe quelle pelouse. Les Girondins ont été victorieux à Toulouse, Vannes et Castres. Les soldats roses sont prévenus. Si les Bordelais réussissent à mettre de la vitesse et se trouvent bien, ils pourront l’emporter.

VIDÉO. Un contrat en or et des ambitions intactes, Bordeaux retient son maestro

La Rochelle-Stade Toulousain

Malheureusement, la grande fête annoncée pour le 100ᵉ guichet fermé sera un peu galvaudée par le calendrier. En effet, Toulouse se déplace en Afrique du Sud la semaine prochaine en Champions Cup avec une obligation de résultat. En ce sens, Ugo Mola effectue une grande revue d’effectif et aligne une équipe très remaniée. Le Stade Rochelais ne devrait pas avoir de problème pour l’emporter devant son public.

TOP 14. Willis reste au Stade Toulousain, mais une clause dans son contrat pourrait tout changer

Vannes – Clermont

Les hommes de Christophe Urios se déplacent en Bretagne avec l’intention de maintenir le rythme des écuries de tête. Autrement dit, l’ASM veut l’emporter à La Rabine malgré les absences de Sowakula, Moala, Urdapilleta et Darricarrère. Les Vannetais doivent absolument s’imposer s’ils veulent espérer se maintenir dans l’élite. Avantage aux Jaunards qui sont sur une belle dynamique, bonus défensif pour les locaux.