Top 14. Le Stade Rochelais et Clermont jouent-ils déjà gros ce week-end ?

Clermont reçoit le Stade Rochelais ce samedi en Top 14. Un match sous pression pour les deux équipes après deux revers en début de saison.

C’est le choc de ce samedi soir, les Clermontois reçoivent les Rochelais. Peut-on (déjà)parler d’un match de la peur dans la course à la qualification ? Les deux formations sont sur une dynamique négative. Deux défaites en autant de match, inhabituel pour des cadors du Top 14. Les maritimes, doubles finalistes l’an passé, ont débuté la saison par deux revers. Les deux face à des concurrents directs au Brennus. Les Auvergnats en ont fait autant en étant notamment surpris à domicile par des Castrais morts de faim. Top 14. Les premiers de la classe à la traine, faut-il déjà s'inquiéter ?

La pression sur Clermont

Le but pour les deux équipes est de décrocher un premier succès cette saison. Mais pour l’ASM, il s’agit aussi d’éviter une nouvelle déconvenue à domicile, déjà. Car malgré un effectif XXL, les Jaunes et Bleus peinent à engranger de la confiance. Pour ça, ils pourront compter sur le soutien de la Yellow Army qui répondra probablement présente. Ils pourront également s’appuyer sur leurs cadres en affichant un XV de départ solide.

Stade Rochelais : lancer la saison

Non pas sans pression, les hommes de Ronan O’Gara auront pour mission d’assumer leur rôle de favori. Privés de Will Skelton, mais pas de ses internationaux, les Jaunes et noirs devraient faire le voyage avec des intentions. En effet, le XV aligné est constitué pour gagner avec ce qui ressemble à une équipe type. Tout porte à croire que ce sont des Rochelais affamés qui se déplaceront en Auvergne. Top 14. Clermont avec Yato et Matsushima, La Rochelle retrouve Dulin [COMPOSITION]

Le taux de réussite au pied, un facteur déterminant dans une rencontre tendue ?

Top 14 - Avec 42 coups de pieds réussis d'affilée, Morgan Parra fait tomber un record vieux de 12 ans !Nul doute que cette rencontre sera électrique. La météo peu clémente annoncée laisse présager un rôle important pour les buteurs. “Poteau du milieu”, c’est ce que l’on pourrait entendre après chaque coup de pied de Morgan Parra. En effet, c’est un numéro 9 record que l’on peut actuellement croiser dans les rues de Clermont. Le demi de mêlée est sur une impressionnante série de 44 coups de pieds réussis. Absent de la feuille de match, il pourrait bien manquer lors de cette rencontre. Camille Lopez devrait tout de même tenir avec sérieux le rôle du buteur dans ses standards de la semaine précédente. La réussite au pied, domaine qui fait régulièrement défaut aux Rochelais. Notamment dans les matchs importants. Nous avons pu le constater lors de leurs finales perdues, mais aussi en ce début de saison. De quoi mettre tout de même un peu plus de pression à des visiteurs qui n’en n’ont pourtant pas besoin.