Top 14 - Avec 42 coups de pieds réussis d'affilée, Morgan Parra fait tomber un record vieux de 12 ans !

Grâce à un 5/5 réalisé face à Lyon, Parra en est à 42 coups de pieds réussis d'affilée. Il fait au passage tomber le record de Brock James, qui datait de 2009 !

Le record est donc tombé ! Après des mois à réussir toutes ses tentatives de but, Morgan Parra devait guetter de loin la mythique marque de Brock James, qui tenait depuis plus d'une décennie. Lors de la saison 2008/2009, l'Australien avait en effet rentré 41 coups de pied consécutifs sans trembler, dans un exercice à 324 points pour lui. Plus de 12 ans plus tard et grâce à un 5/5 au pied réussit par Morgan Parra face au LOU ce dimanche, c'est donc un autre clermontois qui fait tomber ce record qu'on pensait inégalable, avec une série de 42 coups de pieds réussis d'affilée depuis le mois de mars. Dans la foulée, le demi de mêlée de 32 ans a été remplacé par Bézy ; de quoi aller fêter ce petit exploit avec une bière bien méritée.

