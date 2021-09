Top 14. Les premiers de la classe à la traine, faut-il déjà s'inquiéter ?

Après deux journées, on aperçoit déjà des surprises au classement, quatre favoris à la qualification viennent fermer la marche. Hasard du calendrier ces mêmes formations se rencontrent pour la 3e journée.

Le TOP 14 nous avait bien manqué durant l’intersaison, mais il est de retour avec tous ses rebondissements et ses surprises. Pour l’instant, des favoris répondent présent, comme le Stade Toulousain qui ne cesse d’impressionner après deux très belles victoires. À l’instar du champion de France en titre, la Dream Team du Raçing 92 se montre très à son avantage en ce début de championnat. En revanche tous les cadors ne sont pas à la fête, les quatre dernières places du championnat sont occupées par le RCT, l’ASM, le Stade Rochelais et pour finir le Stade Français. La 3e journée sera l’occasion pour eux de se relancer dans le championnat. Malheureusement ça ne sera pas possible pour tout le monde puisque que le calendrier veut que ce week-end l’ASM reçoive le Stade Rochelais tandis que le RCT accueille le Stade Français. Top 14. Relégable après deux journées, est-ce déjà arrivé à un finaliste ?

Clermont vs Stade Rochelais

L’ASM avait à cœur de se rattraper devant son public après sa copie un peu fade sur la pelouse du Matmut Stadium. Mais rien de tout ça, après une fin de match à suspens le CO vient à bout des Clermontois (30-34). Et pour la première fois de son histoire, les Jaunards perdent le premier match de la saison à domicile. Les Auvergnats doivent se ressaisir à toute vitesse, car dès la prochaine journée, ils recevront le Stade Rochelais. Une équipe qui déploie l’un des plus beaux jeux de ce début de championnat et qui a pour intérêt de se rattraper de ses deux défaites. S’ils ne réagissent pas maintenant, ils pourraient rester cantonnés en bas du classement, avec par la suite un déplacement en terre toulousaine et la réception de l’armada du Racing 92. Ensuite, la réception des Parisiens pourrait déjà valoir son pesant d'or.

Le calendrier de l'ASM :

- Clermont vs

-

- Clermont vs Racing 92

- Stade Français vs Clermont - Clermont vs La Rochelle Toulouse vs Clermont- Clermont vs Racing 92- Stade Français vs Clermont

Une équipe qui affiche un niveau de jeu de très grande qualité en ce début de compétition, c’est le Stade Rochelais. Ce dernier impressionne à ce niveau-là, mais cela ne suffit pas à faire un bon début de saison. Lors de la première journée les Maritimes ont régalé face à l’ogre toulousain. Mais ils ont cruellement manqué de pragmatisme et ont perdu le fil du match petit à petit après l’exclusion de Will Skelton (57e) après une charge à l’épaule au niveau de la tête. Pour la deuxième journée, les Rochelais se déplaçaient sur la pelouse du Racing,. Durant ce match, ils ont eu 60% de possession, joué deux fois plus de ballons que les Franciliens, franchi 6 fois, mais malheureusement le manque de réalisme leur a une fois de plus couté la victoire, et ils repartent à Marcel Deflandre avec 0 point de ce déplacement (23-10). Après avoir joué les deux écuries très en forme de ce championnat, les Maritimes se déplacent sur la pelouse de Clermont, équipe qui a montré très peu de choses. C’est l’occasion de ramener la première victoire, et de se relancer dans le classement. La suite paraît un peu plus accessible avec la réception du promu biarrot, et un déplacement en terre héraultaise du côté de Montpellier. La Rochelle a toutes les cartes en mains pour gagner au moins deux de ces trois prochaines rencontres.

Le calendrier de la Rochelle :

- Clermont vs La Rochelle

- La Rochelle vs

- Montpellier vs La Rochelle

- La Rochelle vs - Clermont vs La Rochelle- La Rochelle vs Biarritz - Montpellier vs La Rochelle- La Rochelle vs Castres

Toulon vs Stade Français

L’autre duel du bas de classement engage le Rugby Club Toulonnais, qui depuis le début de la saison est amputé de nombreux joueurs, et qui doit composer avec ses jeunes. Pour la première journée, l’équipe toulonnaise avait su répondre présent tout au long du match avant de concéder le nul à la dernière minute face à une équipe du MHR venue faire un coup à Mayol. Patrice Collazo se disait content de l’engagement mis par son équipe. La deuxième journée va beaucoup moins sourire au Varois. Elle n’encaissera pas moins de 41 points sur la pelouse d’Ernest-Wallon. La suite du championnat est délicate, ce week-end, le RCT recevra le club de la capitale, qui est très en difficulté sur les deux premiers matchs. Mais elle ira ensuite sur les pelouses de l’USAP et le CO, qui sont des équipes très engagées et difficiles à aller chercher à la maison. Le RCT doit absolument remporter la rencontre de cette 3e journée pour pouvoir aborder les prochains matchs plus sereinement.

Le calendrier de Toulon :

- Toulon vs Paris

- USAP vs Toulon

- Castres vs Toulon

- Toulon vs - Toulon vs Paris- USAP vs Toulon- Castres vs Toulon- Toulon vs Brive

La dernière équipe du classement n’est autre que le Stade Français avec 0 point. Après une saison 2020-2021 réussie et une qualification dans les 6 premiers, le Stade Français affichait ses ambitions pour l’exercice 2021-2022, avec de beaux recrutements, notamment celui de la star néo-zélandaise Ngani Laumape. Mais dès la première journée et le derby francilien, les hommes en rose se sont montrés trop peu inspirés pour pouvoir bousculer le club voisin. Bilan, une défaite à domicile à 0 point (36-21). La seconde journée sera pire que la première. Les Parisiens se déplaçaient sur la pelouse de Chaban-Delmas face à une équipe bordelaise piquée par un non-match la semaine passée en terre biarrote. Les joueurs de la capitale n’ont pu que subir les assauts bordelais et admirer le récital de Mathieu Jalibert. Le calendrier du Stade Français n’est malheureusement pas de tout repos, le match de ce week-end à Mayol face à des Varois remontés devant leur public parait inaccessible. Mais ils pourront se rassurer face au CO à domicile, et pourquoi pas aller tenter un coup à Brive la semaine d’après pour espérer remonter au classement et lâcher la place de relégable.

Le calendrier de Paris :

- Toulon vs Paris

- Paris vs Castres

- Brives vs Paris

- Paris vs Clermont

La 3e journée du championnat va être cruciale pour ces quatre formations en difficulté. On le sait le départ est très important pour lancer la compétition, au risque de se voir vivre une saison galère comme nous l’a bien montré le MHR lors de l’exercice 2020-2021. De plus, trois de ces équipes se déplacent deux fois en trois matchs, alors attention à prendre le bon wagon… En tout cas ne quittez pas votre canapé ce week-end, le TOP 14 à encore de quoi nous faire vibrer.