TOP 14. Le Stade Français veut le meilleur pour son équipe et s’offre un consultant de luxe

Désireux de donner les meilleurs moyens à disposition de son groupe, le Stade Français s’est offert un consultant du jeu au pied très renommé.

Petit à petit, le Stade Français se bâti tout de même un sacré projet. Si la fluidité du jeu n’est toujours pas au rendez-vous du côté de la capitale, à l’image de deux premières journées compliquées, le club à tout pour bien faire.

Entre un recrutement très alléchant (Carbonel, Jonas, Costa-Storti…), le complexe exceptionnel qu’est le camp des loges et son staff qui ne cesse de s’étoffer, des résultats seront forcément attendus au moment de faire les comptes.

En effet, au-delà du duo très renommé Labit/Ghezal qui a revu une partie de ses missions cet été, L'Équipe nous informe que du renfort va arriver. Et pas n’importe lequel.

En l’occurrence, il s'agit de Philippe Doussy. L’un des meilleurs experts français du jeu au pied et des skills, qui va donc venir prodiguer ses conseils aux 3/4 du club concernant ce secteur de jeu.

Le technicien connaît bien le Top 14 pour avoir été dans le staff de Grenoble et plus récemment du Racing 92 (2019 à 2023), alors qu’il fut également de la partie en équipe de France durant un an, avant l’arrivée de Fabien Galthié.

Reconnu, il avait rejoint l'Italie en début d'année pour travailler aux côtés de Gonzalo Quesada. L’Equipe nous apprend qui pourra exercer ses deux missions, puisque ses interventions dans la capitale ne se feront que deux fois par mois.

Un consultant de luxe, donc, comme à peu près tout ce que s’offre le Stade Français depuis l’an dernier.