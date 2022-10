TOP 14. Le saviez-vous ? Zach Mercer n’était pas destiné à cette carrière en rugby à XV !

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le nouveau meilleur joueur de Top 14 s'est confié au sujet de son arrivée dans le rugby à XV.

Couronné meilleur joueur de rugby à XV de la précédente saison du Top 14 2021/2022, Zach Mercer aurait pu ne jamais recevoir ce prix. Pourquoi donc ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Premièrement, Zach Mercer est né à Leeds, terre sacrée du rugby à XIII. Si vous n’êtes pas adepte de la discipline, sachez que le treize est le rugby roi dans le nord de l’Angleterre où est né le prodige montpelliérain. À titre d’exemple, la finale de Super League, première division anglaise de Rugby à XIII, se joue dans l’antre mythique d’Old Trafford à Manchester. D’autant plus, le père du jeune Anglais est lui-même un ancien joueur de rugby à XIII de haut-niveau. Montpellier. ‘‘Je n'avais jamais vu quelque chose de similaire’’, Zach Mercer revient sur ses débuts en Top 14



Ensuite, il explique que son physique ne l’avait également pas prédestiné au poste où il excelle désormais. En effet, il se définit comme “longiligne, pas le plus costaud” face aux autres joueurs sur le pré. Dans sa formation ou en tant que professionnel, il déclare ne pas vouloir jouer de son physique en premier recours. Dans un papier de L’Équipe, le champion de France détaille son style de jeu : “Il m'a fallu trouver d'autres stratégies pour m'imposer, apprendre à lire le jeu avec un temps d'avance, mieux le comprendre, améliorer mes courses et mes passes. (Il nous montre son trophée en souriant.) Ça a plutôt bien fonctionné, on dirait.” En tant que beau bébé de tout de même 1m90 pour environ 110 kilos, c’est aussi ce physique moins marqué qui l’a poussé hors du XIII qu’il trouvait “trop physique”. Il explique ainsi sa venue dans le rugby à XV :

Mon père sentait que j'aurais plus d'avenir à quinze, me disait que ma palette technique pourrait mieux s'y exprimer. J'étais longiligne, pas le plus costaud. Le XIII privilégie la dimension physique. Quand je regarde des matchs aujourd'hui, je me dis : "Waouh, ça cartonne trop !"

Derrière cette anecdote, cela ne règle pas la question du choix du poste, non ? Tout simplement, car Zach Mercer explique sans souci qu’il jouera simplement là où c’est nécessaire. Dans l’entretien, il ajoute même une touche d’humour en s’imaginant ouvreur : “Je me vois surtout comme un numéro 8. Mais, si besoin, je peux jouer à tous les postes de la troisième ligne, là où l'on a besoin de moi. C'est un avantage énorme dans une équipe. Un coéquipier peut prendre un carton jaune ou être victime d'une commotion. Chaque joueur se doit de pouvoir s'adapter à un autre poste pour le bien commun. Si on me demandait de jouer à l'ouverture, j'espérais pouvoir me débrouiller.” En tout cas, les amateurs du Top 14 sont sûrement bien contents que Zach Mercer ait préféré les pelouses de XV que de XIII. Même si, à n’en pas douter, ce dernier aurait sûrement fait quelques ravages dans la discipline voisine.