RUGBY. TOP 14. C’est officiel, on connaît le remplaçant de Zach Mercer au MHR

Alors que la rumeur de l’arrivée d’un nouveau numéro 8 dans l’Hérault est apparue hier, elle a été confirmée aussitôt à la télévision anglaise.

C’est une affaire qui n’aura pas généré beaucoup de suspens. Hier, des rumeurs, confirmées par RMC Sport et Rugbyrama, tissaient un lien entre Sam Simmonds et le Montpellier Hérault Rugby. Ce dimanche 25 septembre, le journaliste de bord de terrain de BT Sport Tim Cocker a demandé confirmation auprès d’Ali Hepher. Ainsi, l’entraîneur des Exeter Chiefs, club où évolue le numéro 8 anglais, lui aurait affirmé officiellement le transfert, en marge du match entre les Chiefs et les Harlequins, qui désigne le remplaçant de Zach Mercer, en partance pour Gloucester. Avec cette arrivée, les champions de France assurent une transition de grande qualité entre l’un des meilleurs joueurs du Top 14 et l’un des meilleurs marqueurs de Premiership. De son côté, Philippe Saint-André s'est montré discret en déclarant qu'aucune communication ne serait faite avant le printemps prochain. Pour Rugbyrama, il déclare : "Je ne vais rien dire, mais s’il vient… C’est un bon joueur, c’est une bonne pioche. Mais on a l'habitude de communiquer au mois d’avril." TRANSFERT. L'énorme coup de ce cador ! L'excellent Sam Simmonds en Top 14 l'an prochain



Pour rappel, lundi 26 septembre aura lieu la cérémonie de la Nuit du Rugby. Champion de France et meilleure révélation de l’élite hexagonale la saison dernière, Zach Mercer y est nommé dans la catégorie “Meilleur joueur de Top 14”. Il figure notamment aux côtés d’Antoine Dupont et Grégory Alldritt. Comme un signe du destin, Sam Simmonds a déjà remporté des distinctions similaires. En 2017/2018 il été désigné Meilleur jeune joueur de Premiership et trois saisons plus tard, il obtient le titre de joueur de l’année, le tout avec les Exeter Chiefs. L’autre valse entre les deux joueurs est celle des internationaux. Les deux joueurs sont sources de débat Outre-Manche. Pas sûr leur niveau rugbystique, rassurez-vous, mais bien sûr leur place dans le XV de la Rose. Quand certains demandaient des dérogations pour voir Mercer en tunique blanche malgré sa présence en Top 14. D’autres réclamaient une place de titulaire en sélection pour Sam Simmonds. Une situation que le premier ne connaîtra (visiblement) pas et que le second a expérimenté à demi-mot avec seulement 7 titularisations en quatre ans du côté du Royaume. RUGBY. Dupont, Alldritt, Mercer, selon vous, qui sera élu meilleur joueur du Top 14 ?