Montpellier. ‘‘Je n'avais jamais vu quelque chose de similaire’’, Zach Mercer revient sur ses débuts en Top 14

Le talentueux numéro 8 anglais s’est confié sur ses impressions liées au Brennus et sur sa première saison de Top 14.

Juste après la finale, Zach Mercer s’est confié au Figaro dans le dédale du Stade de France. Champion de Top 14 pour sa première saison en France, le numéro 8 anglais a impressionné durant l’exercice 2021/2022. Pour le Figaro, il est revenu sur ses sensations auprès du fameux bout de bois. Pour le quotidien, il déclare : “Je vais m'asseoir à côté de lui (le Bouclier de Brennus) dans le vestiaire et le regarder attentivement avec le nom de Montpellier gravé dessus pour la première fois de l'histoire du club. Réaliser cela pour ma première saison ici, c'est tout simplement incroyable. Je vais me poser dans le vestiaire et réfléchir à tout ce que l'équipe a accompli et à ce que, moi, j'ai réussi à titre personnel.” VIDÉO. Sur la Place de la Comédie, les fans et joueurs de Montpellier ont fêté le BrennusEnsuite, le talentueux avant de 24 ans est revenu sur ses débuts avec Montpellier. Dans l’Hérault, il a impressionné malgré son jeune âge. D’autant plus, l’Anglais a réussi à s’imposer dans un championnat où ses compatriotes exportés ont parfois marqué le championnat de leur sceau (Wilkinson, Ashton, Abendanon). Avec un premier exercice pareil, le joueur pourrait prétendre à cette catégorie. Dans l’entretien accordé au Figaro, il développe sa vision du Top 14 :

Le rugby français est brutal ! Ou que tu ailles, contre toutes les équipes, c'est toujours très physique. Tu ne peux pas t'échapper. C'est dur pour le corps, mais j'adore vraiment ça ! Comment ne pas aimer ce rugby quand on voit les ambiances qu'il y a dans les stades ? Quand on voit ce que ça représente pour les Français... Je n'avais jamais vu quelque chose de similaire. Ce qui est dingue c'est que je n'avais jamais rien gagné dans le rugby, mais maintenant je pourrais dire que j'ai remporté le Top 14.”

Puissant, habile, rapide et au profil parfaitement adapté au rugby moderne, il a brillé sur les pelouses de l'Hexagone. Son talent a même ébloui au-delà de la manche. Des rumeurs avaient fait état d'un éventuel passe-droit accordé au troisième ligne pour apparaître en sélection. Actuellement, seuls les joueurs évoluant en Premiership peuvent prétendre à évoluer sous la houlette d'Eddie Jones. Si la rumeur ne s'est pas vérifiée, elle a tout du moins le mérite de glorifier les qualités du numéro 8. En effet, sous la tunique blanche frappée de la rose, un vivier colossal semble présent à son poste. Savoir que Zach Mercer rentre dans les débats en évoluant à plusieurs milliers de kilomètres, la performance n'en est que plus belle.