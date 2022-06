VIDÉO. Sur la Place de la Comédie, les fans et joueurs de Montpellier ont fêté le Brennus

Pendant et au lendemain du match, plusieurs milliers de supporters du MHR sont venus Place de la Comédie pour fêter le premier titre de champion du Top 14.

Sur la Place de la Comédie, ils étaient entre 4 000 et 5 000 personnes, selon le Parisien, à être venu célébrer le titre ce samedi 25 juin. Au programme, les festivités ont commencé en début de soirée. À 20 heures, un bus aux couleurs du club s’est présenté sur la plus célèbre place de la ville. Ensuite, les joueurs ont continué la communion avec leurs fans sur une estrade. Ces derniers étaient toujours bien accompagnés, car Brennus en main. La veille, de nombreuses personnes étaient déjà venues regarder le match à cet endroit. Un écran géant ayant été installé pour l’occasion et l’ambiance semblait être au rendez-vous. Par ailleurs, le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, a précisé que Fulgence Ouedraogo avait insisté pour que les célébrations se passent sur ce lieu iconique de la ville. Pour le Parisien, l’élu déclare : “Fufu ne m’a pas laissé le choix. Il m’a dit : Ce sera sur la Comédie.” VIDEO. Montpellier. La belle émotion des ''affamés'' de Philippe Saint-André après le titre

La joie sur la place de la Comedie au coup de sifflet final. Le MHR remporte le Top 14. Le bouclier de Brennus arrive à Montpellier. pic.twitter.com/duWvKBQWHZ — MÉTROPOLITAIN (@myMetropolitain) June 24, 2022

Clapping géant entre les supporters et l'équipe de rugby du @MHR_officiel sur la Place de la Comédie pour fêter cette victoire. #champions #Top14 #rugby pic.twitter.com/iHmbtgUGfw — France Bleu Hérault (@bleuherault) June 25, 2022

Devant leur public, ils ont présenté le bout de bois le plus connu de l’Hexagone. Sur les réseaux, le nombre de supporters présents a suscité la moquerie de certains. Il est vrai qu’en comparaison avec Bayonne ou La Rochelle, la foule n’avait pas la même densité. À l’inverse, d’autres scènes de célébrations avaient réuni un groupe bien plus restreint de supporters par le passé. Ainsi, les observations faites de cette réunion entre passionnés et héros du ballon ovale fait office de juste milieu. Mais peu importe, car il fait bon d’être champion pour le MHR.