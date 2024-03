TOP 14. Le retour du patron : renfort de poids pour le RCT dans le sprint final

Le RCT va pouvoir compter sur un retour de poids face au MHR. Un demi de mêlée aux 44 sélections devrait être sur la feuille de match avec 3 mois de blessure…

Voilà une belle éclaircie sur Mayol : défait à 10 reprises sur les 13 derniers matchs, le RCT va pourvoir compter sur un renfort de choix dès ce week-end. On ne parle pas ici de Charles Ollivon, de retour des Bleus, ni de Paolo Garbisi, qui pourrait jouer son premier match sous ses nouvelles couleurs.

Mais plutôt d’un certain Baptiste Serin. Un peu plus de trois mois après une luxation de l'épaule droite subie contre Exeter en Champions Cup, le demi de mêlée aux 44 sélections est de retour et figure dans le groupe face au MHR.

S’il est apte, nul doute que le "patron" du pack toulonnais sera parmi la composition d'équipe qu’on connaitra vendredi vers 18 heures. Un retour plus précoce que prévu, puisque Serin était initialement annoncé absent au moins jusqu’au mois d’avril.

Et qui devrait faire énormément de bien à ce groupe toulonnais en manque de confiance et qui a beaucoup souffert de son absence durant l’hiver. Il faut dire que Serin jouait probablement l’un des meilleurs rugbys de sa carrière juste avant sa blessure, et cherchait à évacuer sa déception de ne pas avoir pris part au Mondial en France.

En son absence, l’Ecossais Ben White a certes "fait le taf", mais nul doute que la vista et le leadership de Serin seront d’un tout autre acabit encore, pour cette fin de saison.

Durant laquelle le RCT, actuellement 8ème du Top 14, aura tout à aller chercher. Aussi mauvaise soit leur série, les Varois ne sont qu’à 3 points de la 6ème place qualificative…

Première étape de leur mission, ce samedi face au MHR. Qui se présentera à Mayol avec un certain Louis Carbonel à la baguette, et Bernard Laporte en tribunes…