RUGBY. TOP14. ''Je ne voulais pas partir'', les confidences de Paolo Garbisi sur son transfert inattendu

Transféré en plein Tournoi des 6 Nations, Paolo Garbisi ne tardera pas à retrouver ses anciens amis héraultais, avec la réception du MHR à Mayol ce samedi.

Après un Tournoi plus que réussi pour l’Italie avec deux victoires (face à l’Ecosse et au Pays de Galles) et un nul malheureux contre la France, l’ouvreur Paolo Garbisi retourne sur la Rade avec son nouveau club du RCT.

Un transfert en cours de saison entre Montpellier et Toulon qui a fait parler.

En recherche immédiate d’un talonneur, le MHR souhaitait à tout prix recruter le première ligne international Christopher Tolofua. Les champions de France en 2022 ont donc échangé leur ouvreur italien avec le talonneur du RCT.

Une décision dure à accepter pour Paolo Garbisi, qui témoigne dans le journal Midi Libre que c’est son agent qui lui apprit son départ de Montpellier. Une ville qui ne voulait pas quitter. "Montpellier était ma première expérience à l’étranger, la première fois que je partais de chez mes parents. Même en tant qu’homme, c’était une étape très importante. C’est pour ça que c’était dur de dire au revoir aux mecs avec qui je suis très proche."

Le demi d’ouverture titulaire face à Castres lors de la finale de Top 14 en 2022 était moins utilisé cette saison. Le staff montpelliérain privilégiant l’ancien joueur du RCT Louis Carbonel, très fiable face aux perches.

La première fois que Pierre Mignoni m’a appelé, je lui ai tout de suite dit que je ne voulais pas partir au milieu de la saison. Montpellier était dernier du classement à ce moment-là. Je n’allais pas quitter le navire dans cette situation. J’ai vite compris que je n’avais pas trop le choix parce que Montpellier avait vraiment besoin de ''Tolo''.

Titulaire sur les 5 matchs de l’Italie dans ce Tournoi des 6 Nations 2024, Paolo Garbisi risque de ne pas disputer la rencontre entre Toulon et Montpellier.

Je serai au stade, c’est certain. Ça me fera plaisir de tous les voir.

Une chose est sûre, l’ancien joueur de Benetton sera au stade Félix Mayol pour voir ses anciens et ses nouveaux coéquipiers s’affronter en ouverture de la 19e journée de Top 14 samedi. Le MHR reste sur quatre victoires de rang tandis que le RCT a eu plus de mal avec un seul succès lors des cinq derniers matchs. Les Cistes vont-ils refaire le coup de novembre 2022 (victoire 26 à 16) ?