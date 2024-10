TOP 14. Le retour de la fusion, les klaxons, Tatafu le tank, les supporters réagissent à la déroute du Racing 92 contre Bayonne

Bayonne accueillait le Racing 92 ce samedi en ouverture de la 7e journée de Top 14. Deux équipes qui se suivent au classement et qui ont besoin de points.

Très belle occasion manquée par les Bayonnais.

S'il vous plaît, réorganisez les fêtes de Bayonne fin juillet, on n'en peut plus des klaxons des forains. #ABR92

Le Racing pénalisé sur la ligne de craie au moment de marquer.

On est à combien de fautes d'itturia là ? 5 et pas de carton jaune ? #ABR92

Premier essai pour Bayonne à la 33e après un long temps de possession.

Deuxième essai refusé à l'Aviron et premiers points pour le Racing 92.

A la pause, Bayonne mène 13 à 3.

Mi-temps sérieuse, appliquée et donc réussie. On peut marquer plus, sans doute, mais on se tire aussi de situations très dangereuses sur notre ligne donc on peut être satisfaits de mon point de vue.



On les sort peu à peu du match, continuons !#ABR92