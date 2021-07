Top 14. Le RCT à vendre ? Folle rumeur ou fond de vérité ? Lemaître s'exprime

Le président du Rugby Club toulonnais Bernard Lemaître a tenu à s'exprimer suite aux rumeurs selon lesquelles il voudrait vendre le club.

Cela aurait pu être le feuilleton de l'été. Encore plus palpitant que Terre indigo ou Zodiac, mais le président du Rugby Club toulonnais Bernard Lemaître a rapidement tenu à réagir. Selon le Midi Olympique, ce dernier aurait plusieurs fois exprimé son désir de passer la main, selon plusieurs sources internes. En donnant plus de responsabilités à des personnes de son entourage avant de pourquoi pas vendre le club, acquis il y a 18 mois. Va-t-il y avoir une chasse aux sorcières pour savoir d'où proviennes ces rumeurs ? "Il s'agit donc de rumeurs totalement infondées qui circulent depuis 48 heures, a commenté le dirigeant varois avant d'expliquer qu'il n'a pas été contacté. Et même si cela avait été le cas, je ne suis pas vendeur." Top 14 - Toulon. Lemaître : ''On perd environ 1,5 millions d’euros par mois''Comme il l'avait expliqué à son arrivée à la tête de la formation toulonnaise, Bernard Lemaître a une vision à long terme pour celle-ci. Pas question d'abandonner le navire après une saison et demie. Ce qu'il souhaite, c'est réinstaller le club au sommet du rugby français et européen et surtout lui permettre d'y rester. "Je suis au RCT pour une période la plus longue possible". Récemment, il a conforté son entraîneur Patrice Collazo à la tête de l'équipe encadrante, et ce, malgré la non-qualification pour les phases finales du Top 14. RCT - Patrice Collazo assume : ''le premier fautif, c'est moi''