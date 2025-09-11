TOP 14. Le nouveau maillot de l’ASM cache un détail… que seuls les Clermontois reconnaîtront

Avant d’affronter La Rochelle ce samedi, l'ASM a dévoilé son nouveau maillot extérieur : une tunique blanche marquée par les vitraux de la cathédrale de Clermont-Ferrand.

À deux jours d’un déplacement costaud à Deflandre face à La Rochelle (samedi, 16h30), l’ASM Clermont a levé le voile sur sa tunique extérieure pour la saison 2025-2026.

Les vitraux en pleine lumière

Et le club auvergnat n’a pas choisi un design au hasard : c’est la cathédrale Notre-Dame de Clermont-Ferrand qui s’invite sur ce maillot blanc. Déjà mise à l’honneur l’an dernier, l’enceinte emblématique de la capitale auvergnate inspire de nouveau l’équipementier Macron.

Crédit image : ASM

Après la silhouette sombre de la cathédrale sur le maillot domicile, ce sont cette fois ses vitraux colorés qui illuminent le maillot « Away ». Un clin d’œil identitaire fort, qui lie le club à son territoire.

Blanc, net et précis

Au-delà du symbole, cette tunique blanche répond aussi aux contraintes de la LNR, qui impose une tenue claire lors des déplacements. À l’exception de rares matchs face à des clubs comme le Racing 92 ou Bayonne (eux aussi vêtus de clair à domicile), Clermont portera donc cette version extérieure tout au long de la saison.

Crédit image : ASM



Côté textile, Macron a misé sur ses dernières innovations pour garantir légèreté et respirabilité. De quoi permettre aux Jaunards d’évoluer dans les meilleures conditions, quelles que soient la météo et l’intensité des rencontres.

Un premier test grandeur nature

Les supporters pourront découvrir ce maillot en situation dès samedi sur la pelouse de Deflandre. Et quel baptême ! La Rochelle reste l’un des terrains les plus hostiles du championnat, parfait pour éprouver cette nouvelle tunique.

En associant tradition et performance, Clermont continue de bâtir un lien fort entre son histoire locale et son présent sportif. Une manière aussi d’affirmer sa singularité dans un Top 14 de plus en plus uniforme sur le plan marketing.