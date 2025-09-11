TOP 14. Le nouveau maillot de l’ASM cache un détail… que seuls les Clermontois reconnaîtront
TOP 14. Tradition et innovation se croisent dans le nouveau maillot extérieur de Clermont. Crédit image : ASM
Avant d’affronter La Rochelle ce samedi, l'ASM a dévoilé son nouveau maillot extérieur : une tunique blanche marquée par les vitraux de la cathédrale de Clermont-Ferrand.

À deux jours d’un déplacement costaud à Deflandre face à La Rochelle (samedi, 16h30), l’ASM Clermont a levé le voile sur sa tunique extérieure pour la saison 2025-2026.

Les vitraux en pleine lumière

Et le club auvergnat n’a pas choisi un design au hasard : c’est la cathédrale Notre-Dame de Clermont-Ferrand qui s’invite sur ce maillot blanc. Déjà mise à l’honneur l’an dernier, l’enceinte emblématique de la capitale auvergnate inspire de nouveau l’équipementier Macron.

Crédit image : ASM

Après la silhouette sombre de la cathédrale sur le maillot domicile, ce sont cette fois ses vitraux colorés qui illuminent le maillot « Away ». Un clin d’œil identitaire fort, qui lie le club à son territoire.

Blanc, net et précis

Au-delà du symbole, cette tunique blanche répond aussi aux contraintes de la LNR, qui impose une tenue claire lors des déplacements. À l’exception de rares matchs face à des clubs comme le Racing 92 ou Bayonne (eux aussi vêtus de clair à domicile), Clermont portera donc cette version extérieure tout au long de la saison.

Crédit image : ASM

Côté textile, Macron a misé sur ses dernières innovations pour garantir légèreté et respirabilité. De quoi permettre aux Jaunards d’évoluer dans les meilleures conditions, quelles que soient la météo et l’intensité des rencontres.

Un premier test grandeur nature

Les supporters pourront découvrir ce maillot en situation dès samedi sur la pelouse de Deflandre. Et quel baptême ! La Rochelle reste l’un des terrains les plus hostiles du championnat, parfait pour éprouver cette nouvelle tunique.

En associant tradition et performance, Clermont continue de bâtir un lien fort entre son histoire locale et son présent sportif. Une manière aussi d’affirmer sa singularité dans un Top 14 de plus en plus uniforme sur le plan marketing.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. ''Bonne dernière Sekou'' : le message qui affole les supporters de Macalou (et du Stade Français)
News
TOP 14. A quelle heure et sur quelle chaîne regarder La Rochelle - Clermont (J2) ?
News
TOP 14. Sale coup pour La Rochelle : Leyds sur le flanc, les recrues (déjà) sous pression ?
News
VIDEO. Avant Cheslin Kolbe, Gio Aplon faisait déjà du Kolbe et traversait les pelouses du Top 14
News
TRANFERT. TOP 14. Un ouvreur (très) prometteur pour épauler Jalibert jusqu'en 2028
News
Le changement de poste soudain de Paul Boudehent va-t-il fragiliser sa place avec le XV de France ?
News
Top 14. Clermont a-t-il trouvé son 10 ? Les premiers enseignements sur Plummer
News
Toulouse. De doublure à concurrent (?) : Graou, l’autre patron de la mêlée qui a grandi dans l’ombre de Dupont
News
TOP 14. Des articulations élastiques : vers une simple frayeur pour le genou du feu follet parisien Joe Jonas ?
News
Top 14. UBB. Matthieu Jalibert, le 'millénaire' qui veut régner sur la décennie
News
La recette simple et efficace de Louis Bielle-Biarrey (UBB) pour rester détaché et performer au plus haut niveau