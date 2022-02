RUGBY. TOP 14. Le LOU peut-il se permettre de laisser partir l'excellent Charlie Ngatai ?

Alors qu'il se disait que Charlie Ngatai pourrait finalement rester à Lyon, le départ de Pierre Mignoni pourrait coïncider avec le sien. Ce qui serait un énorme coup dur.

Il souffle comme un vent de changement au-dessus de la cité rhodanienne en ce moment. À Lyon, on a récemment acté le départ de l'homme fort du projet du LOU depuis 2015, Pierre Mignoni, tandis que son remplaçant est déjà connu et ne sera nul autre que Xavier Garbajosa, sans poste depuis son éviction du MHR début 2021. Forcément, c'est une page qui va se tourner du côté de Gerland, d'autant que dans le sillage d'envie d'ailleurs de "Pierrot", d'autres éléments importants du club suivront. C'est le cas par exemple de l'expérimenté Mickaël Ivaldi, qui ira découvrir la capitale, mais aussi du talentueux Pierre-Louis Barassi (23 ans), en partance vers un Stade Toulousain qui le voulait à tout prix.

RUGBY. TOP 14. Quitter le LOU, un choix difficile pour Mignoni

De fait, alors que les Olympiens perdront leur numéro 13 attitré, l'une des grandes questions dans la ville des lumières actuellement est de savoir si son compère du centre suivra. Ici, l'on pensait acté que Charlie Ngatai regagnerait sa Nouvelle-Zélande chérie à la fin de la saison, l'ancien joueur des Chiefs ayant fait part de ses envies de retour au pays dès la fin d'année dernière. Mais voilà que là, début janvier, RMC Sports balançait que le All Black éphémère (1 cape) pourrait finalement décider de prolonger l'aventure. Problème, avec la fin de mission actée de Pierre Mignoni la semaine dernière, la donne aurait à nouveau changé. Et selon quelques échos, c'est donc la principale raison de l'hésitation de Ngatai à rester dans le 69 qui s'en irait. De fait, à l'heure d'écrire ces lignes, les chances de voir le centre casqué encore lyonnais l'année prochaine seraient bien plus réduites qu'il y a encore 15 jours.

Charlie Ngatai casse six genoux et autant de chevilles face à Northampton [VIDÉO]

Alors restera, restera pas ? Aujourd'hui, personne n'a réellement la réponse. De fait, demandons-nous plutôt si le LOU peut se permettre de laisser partir Ngatai. Évidemment, un changement d'entraîneur implique des bouleversements au sein de l'effectif. Qui plus est lorsqu'il s'agit du départ de celui qui a fait passer un club de la Pro D2 aux premières places du Top 14. Il se dit d'ailleurs qu'en partant à Toulon, Mignoni pourrait emmener dans ses bagages quelques-uns de ses poulains lyonnais. Pour autant, s'il veut conserver les ambitions qui sont les siennes depuis plusieurs saisons maintenant, le LOU devra être en mesure de garder ses meilleurs éléments, ses hommes clés et ses talents de demain.

Un joueur rentré dans le rang, mais toujours indispensable

Or le catalyseur de la ligne de 3/4 du LOU, que dis-je, la clé de voûte du système lyonnais derrière, n'est autre que Charlie Ngatai depuis plus de 3 ans maintenant. D'ailleurs, c'est bien simple, lorsque le Néo-Zélandais va, c'est toute son équipe qui suit. Ses passages à vide correspondent souvent avec ceux des Rouges et Noirs et là, alors que joueur de 31 ans joue actuellement son meilleur rugby depuis le début de la saison, Lyon vient d'enchaîner 4 victoires consécutives ; une première en 2021/2022. Lors de son arrivée en 2018, Ngatai était rapidement devenu l'homme de base du système de Pierre Mignoni grâce à son sens du jeu, sa technique individuelle et son physique cubique (1m84 pour 104kg). Le genre de premier centre avec qui l'on pensait le LOU en mesure d'aller chercher de nouveaux derniers carrés en Top 14, et plus si affinités. D'ailleurs, pour sa première année dans l'Hexagone, le garçon d'origine maori marchait sur l'eau et plantait 10 essais en 22 titularisations, contribuant on ne peut plus grandement à la deuxième demi-finale de suite atteinte par le club.

Depuis, la Covid est passé par là, le LOU fut coupé dans son élan de sa superbe première partie de saison 2019/2020 et Ngatai, un peu comme son compatriote Pita Ahki cette saison, est un petit peu rentré dans le rang. Toujours capable de coups d'éclat, encore en mesure de placer des coups de canon avec sa patte droite, mais moins dominant que lors de ses 18 premiers mois en France. Malgré tout, sa présence rassure, sa puissance offre une option non négligeable à Lyon en numéro 12 quand sa longueur de jeu au pied, elle, n'a pas d'équivalent dans l'effectif rhodanien. Alors au vu de la maigreur du marché actuel pour dénicher un autre premier centre à la fois de ce calibre et disponible, on jurerait que le club de Yann Roubert devra faire des pieds et des mains pour conserver son homme aux 20 essais en Super Rugby. Sous peine de flirter dangereusement avec la saison de transition l'an prochain...